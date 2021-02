Huawei Mate X2 officialisé : comme un air de Samsung Galaxy Z Fold 2

Le Huawei Mate X2 a été officialisé. Exit le seul écran d’un côté qui se replie. La future déclinaison du smartphone pliable chinois ressemble à s’y méprendre à son homologue sud-coréen.

Fallait-il ne garder qu’un seul écran qui se replie en deux vers l’extérieur ou opter pour des dalles de chaque côté ? Huawei a fini par trancher. Après avoir dévoilé les Mate X et Mate Xs qui optaient pour un large écran en façade qui se replie en deux pour laisser apparaître deux écrans sur l’extérieur, le fabricant chinois a revu sa copie en officialisant le Huawei Mate X2.

Juste avant la présentation, le célèbre leaker Evan Blass avait publié sur son compte Voice des images officielles du Huawei Mate X2 permettant d’avoir déjà un bon premier aperçu de ce que réservait le téléphone. Et première surprise : le smartphone dispose d’écrans de part et d’autre de son châssis. Il reprend ainsi de manière très inspirée le design du Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

Deux écrans valent mieux qu’un

Cette troisième génération du concept de Huawei conserve son très large écran capable de se replier en deux. Mais cette fois-ci, ce sera vers l’intérieur et non plus vers l’extérieur. Un choix initialement différenciant qui laissait cependant tout le dos de l’appareil sans usage. La firme de Shenzhen a choisi de doter son smartphone d’un très large écran quasi sans bord sur un des côtés extérieurs et de positionner l’appareil photo sur l’autre.

Comptez ainsi sur un écran intérieur de 8 pouces (ratio 8:7,1) avec une définition de 2480 x 2200 pixels et une dalle externe (ratio 21:9) de 6,45 pouces avec une définition de 2700 x 1160 pixels. Les deux écrans profitent d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

On note aussi un large poinçon en haut à gauche du petit écran en façade. Celui-ci loge deux capteurs (grand-angle et ultra grand-angle). Au dos, c’est l’appareil photo façon domino vertical de la série P40 qui a été préféré. On trouve ici un capteur principal de 50 mégapixels avec le filtre maison RJJB et un zoom x3 optique de 8 mégapixels avec lequel on peut pousser jusqu’à un grossissement x100 numérique. Il y a aussi un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro.

Pour faire tourner le tout, Huawei a intégré un Kirin 9000 — qui offre la compatibilité avec la 5G — et une batterie de 4500 mAh qui se recharge rapidement grâce à un bloc de 55 W.

Au-delà de ça, le Huawei Mate X2 n’échappe évidemment pas à l’embargo américain et s’appuie donc sur l’écosystème maison : Huawei Mobile Services (HMS).

Prix et disponibilité du Huawei Mate X2 en Chine

Le Huawei Mate X2 est disponible en noir, bleu, blanc et rose. Lancé uniquement en Chine, il se décline en deux variantes : une de 256 Go de stockage et l’autre profitant de 512 Go. Celles-ci coûtent respectivement 17999 et 18999 yuans soit environ 2 290 et 2400 euros HT.