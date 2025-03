Voici ce que deviennent les vieilles éoliennes en fin de vie

Où finissent les éoliennes en fin de vie ? Si le béton, l’acier et les autres métaux se recyclent facilement dans diverses industries, les composants des pales pourraient avoir une seconde vie… sur les pistes de ski ! En effet, les pales d’éoliennes de la marque Vattenfall se réinventent désormais dans l’univers des sports de glisse.

La nacelle d’éolienne Vattenfall transformée en maison. // Source : Vattenfall

Avec le déploiement croissant des éoliennes, le nombre d’appareils à recycler explosera d’ici deux à trois décennies. La bonne nouvelle, c’est que ces monstres sont recyclables à plus de 90 %, le béton et l’acier représentant leurs principaux composants en termes de masse. En revanche les pales posent problème, car elles sont fabriquées à partir de matériaux composites — notamment des fibres de verre et de carbone — difficiles à séparer. Cependant, le géant suédois de l’éolien, Vattenfall, a décidé de relever le défi en s’associant avec d’autres entreprises européennes. Ensemble, ils transforment les pales d’éoliennes démantelées en skis neuves.

Quinze paires conçues

Skis alpins, skis de carving et même skis de course : pas moins d’une quinzaine de paires conçues à partir de pales d’éoliennes recyclées ont vu le jour. Ces équipements ont été fabriqués par l’entreprise norvégienne EVI. Cette dernière serait reconnue pour l’utilisation de matériaux recyclés dans ses produits : ici, du carbone issu des éoliennes de Vattenfall. Les pales proviennent du parc néerlandais Irene Vorrink, qui a été mis hors service.

Les skis fabriqués à partir des pales des éoliennes Vattenfall. // Source : Vattenfall

Une autre entreprise norvégienne, Gjkenkraft, s’est chargée de l’une des parties les plus difficiles du processus de recyclage : la récupération des fibres de carbone. « Nous disposions déjà de la technologie nécessaire pour récupérer des matières premières précieuses à partir de déchets composites ; l’étape suivante consistait à trouver un produit haut de gamme susceptible de séduire le public », a expliqué le cofondateur de l’entreprise, Marc Rusin, dans un communiqué.

Vers des éoliennes 100 % recyclables

L’économie circulaire étant de plus en plus encouragée, il est fort probable que le taux minimum de recyclabilité des éoliennes soit revu à la hausse dans les années à venir. Vattenfall, pour sa part, vise d’atteindre 100 % d’ici seulement 2030. « En passant d’une économie linéaire du type extraire-produire-jeter à une économie circulaire, nous pouvons boucler la boucle et réutiliser les matériaux grâce au recyclage », a d’ailleurs affirmé Gustav Frid, spécialiste de la branche Environnement et durabilité au sein de l’entreprise.

Pour y parvenir, le géant suédois multiplie les initiatives. L’an dernier par exemple, il avait déjà séduit une bonne part du public en transformant une nacelle d’éolienne en une petite maison de 35 m². À l’intérieur sont aménagés un salon, une petite cuisine, ainsi qu’une salle de bain.

Reste à voir si son projet de skis recyclés sera aussi bien accueilli. Le public pourra les tester lors de la Coupe du monde de slalom féminin, les 8 et 9 mars à Åre (Suède) sur une aire de test dédiée.