À -20 %, ce SSD portable Lexar de 2 To est idéal pour étendre le stockage de votre PC, Mac, PS5 ou Xbox

Pour toujours avoir de quoi stocker et transporter vos données sous la main, rien ne vaut un bon SSD portable. Ça tombe bien, le Lexar ES3 2 To est actuellement à 121,12 euros sur Amazon.

Lexar est une bonne marque de SSD qui a su se faire un nom par la qualité de ses produits. Il est donc normal que le modèle ES3 proposé ici avec 68 euros de réduction chez Amazon soit une vraie référence. Il est capable de résister aux chutes, propose des vitesses de transfert, lecture et écriture importantes, mesures de protection de vos données : il a tout pour plaire.

Les points forts du Lexar ES3 2 To

Il ne pèse que 45 grammes

Jusqu’à 1050 Mo/s en lecture séquentielle, 1000 Mo/s en écriture

Résiste à des chutes jusqu’à 2 mètres

Le Lexar ES3 2 To est un SSD que l’on trouve d’habitude à 189,99 euros. Avec la promotion du moment chez Amazon, vous pouvez le commander pour 121,12 euros.

Le Lexar ES3 coche les cases d’un bon SSD portable

Quand on cherche un SSD portable, ce qu’on veut, c’est quelque chose de léger et de solide. Il faut qu’on puisse le transporter partout facilement, sans qu’il représente une gêne, et qu’on puisse le brancher partout. Bingo, le Lexar ES3 fait tout ça, et bien plus. C’est un objet qui fait 100,6 x 50 x 10,5 mm pour, comme on l’a dit, 45 g. Donc niveau légèreté, il se pose là, il n’y a pas de problème.

Pour la robustesse, là aussi, il remplit sa fonction puisqu’il est fait pour résister à une chute de deux mètres. Il est aussi protégé de la surchauffe grâce à une double couche de feuilles de graphite, ce qui n’empêche pas de l’utiliser à pleine puissance. Enfin, pour la polyvalence, il est livré avec un câble USB-C/USB-A 2 en un avec un adaptateur qui fait que vous pouvez l’utiliser avec tous vos appareils.

Des vitesses élevées pour transférer vos données

Le Lexar ES3 ne se contente pas d’être solide, physiquement, il est aussi performant. Déjà, vous avez une capacité de 2 To, donc un espace de stockage généreux qui permet de stocker des fichiers, des dossiers, des jeux, etc. D’ailleurs le SSD est compatible avec les consoles modernes, même si vous ne pourrez pas stocker les jeux dernière génération, mais plutôt ceux de celle d’avant (PS4 et Xbox One).

Avec 1050 Mo/s en lecture séquentielle et 1000 Mo/s en écriture, vos données sont traitées à grande vitesse, pour optimiser la productivité. Ainsi, si vous le branchez sur une caméra, un appareil photo, les images et vidéos sont stockées instantanément, vous permettant de continuer à mitrailler. Et si jamais vous souhaitez protéger numériquement vos données, vous avez le logiciel de cryptage Lexar DataShield AES 256 et Lexar Recovery Tool pour récupérer vos données supprimées accidentellement.

Si vous cherchez un SSD externe et souhaitez comparer celui-ci avec d’autres, vous pouvez passer par notre guide d’achat comparatif.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.