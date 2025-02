99 ans de stockage dans le cloud à -58 % : voici l’offre pCloud de la Saint-Valentin

À la Saint-Valentin, pCloud fête l’amour et fait fondre le prix de ses offres à vie. Le service vous permet de stocker jusqu’à 10 To dans le cloud contre un seul paiement.

Qui n’a jamais dû supprimer des photos ou des vidéos de bons souvenirs pour libérer l’espace de stockage saturé de son ordinateur ou de son smartphone ? Un sacrifice qui peut être évité avec un peu d’espace supplémentaire.

C’est exactement ce que propose pCloud avec ses plans Lifetime. Le principe est simple : un seul paiement lors de la souscription vous permet de profiter d’un espace de stockage de 1, 2 ou 10 To dans le cloud pendant 99 ans.

Et en ce moment, les réductions sur ces trois offres sont massives. Attention, elles sont toutefois à durée limitée et prendront fin le 17 février. Jusqu’à cette date, vous pouvez ainsi profiter de :

Retrouvez vos fichiers partout, tout le temps

Avoir de l’espace pour ses fichiers, c’est bien, mais pouvoir y accéder quand on le souhaite, c’est mieux. C’est dans cette optique que pCloud a développé ses applications. Disponible sur macOS, Windows, Linux, iOS et Android, l’application pCloud vous permet d’accéder à tous vos fichiers stockés et synchronisés en temps réel. Cela vaut aussi bien pour les photos prises par votre smartphone, que le dossier téléchargement de votre ordinateur du bureau.

Une sauvegarde automatique de vos fichiers et une disponibilité sur tous vos appareils connectés à internet // Source : pCloud

Pour simplifier l’usage de sa plateforme, pCloud intègre par ailleurs un lecteur de fichiers directement au sein de son application. Vous pouvez alors consulter vos documents en PDF ou regarder un film directement depuis l’application de pCloud. Une fonctionnalité qui s’avère bien pratique sur les smartphones.

pCloud permet enfin de profiter de vos fichiers même si vous n’avez pas de connexion à internet en vous autorisant à les télécharger en amont. De quoi profiter de sa playlist musicale préférée lors d’un long trajet en train.

Le partage en toute simplicité

pCloud n’est pas réservé à un usage personnel. La plateforme de stockage cloud vous encourage même à partager vos fichiers grâce à plusieurs fonctionnalités bien pensées.

Depuis l’application, il est ainsi possible de créer des dossiers collaboratifs, dans lesquels chacun peut déposer et télécharger des fichiers. Une fonctionnalité idéale pour regrouper les photos de vacances de toute la famille dans un même endroit.

Quelques clics suffisent pour partager un dossier avec un proche // Source : pCloud

Vous souhaitez partager à vos amis tous les épisodes de votre série préférée ? pCloud permet aussi de générer des liens de téléchargement que chacun peut utiliser, sans avoir besoin de se créer un compte pCloud.

La sécurité comme maître mot

pCloud l’assure, la sécurité de vos données est sa priorité. Pour cela, l’entreprise applique un chiffrement TLS/SSL dès le transfert de vos fichiers. Ainsi, vos documents deviennent illisibles dès lors qu’ils transitent sur internet. Les serveurs de pCloud, eux, sont protégés par un chiffrement 256 bits.

Enfin, la société pCloud est localisée en Suisse, tandis que ses serveurs sont situés au Luxembourg. L’utilisateur profite de cette façon du RGPD et des législations suisses sur la protection de la vie privée, garantissant qu’aucune entité ne peut avoir accès à vos fichiers. Ni même les équipes de pCloud.

-50 % sur le stockage en ligne à vie

pCloud est un acteur du stockage cloud qui ne fait pas comme les autres. Le service vous permet, en effet, d’opter pour un abonnement « à vie », plus précisément valable 99 ans. Cela veut concrètement dire que vous n’avez à payer le service qu’une fois, lors de la souscription.

Logiquement, le prix de départ est plus élevé que chez les concurrents, mais il est rentabilisé en quelques années seulement. Et c’est d’autant plus intéressant lorsque pCloud applique des promotions comme c’est actuellement le cas :