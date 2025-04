Stockage en ligne pCloud : mettre à l’abri ses photos n’a jamais été aussi pratique et abordable

La firme helvétique pCloud fait fondre le prix de ses packs Family de 2, 5 et 10 To et offre en cadeau un gestionnaire de mots de passe. Voilà une bonne opportunité pour sauvegarder toutes ses données et libérer du stockage sur l’ensemble de ses appareils.

Rien de mieux que le cloud pour stocker ses photos de famille et ses documents importants. Mais une fois les données dans le « nuage », savez-vous vraiment ce qu’elles deviennent et qui peut y avoir accès ?

pCloud est l’un des rares acteurs du marché à stocker vos fichiers en toute sécurité dans l’une des régions les plus respectueuses de la vie privée : l’Europe. Et pas question de payer le prix fort pour profiter de ses services car, jusqu’au 21 avril, l’éditeur affiche de belles remises sur ses packs Family :

le plan Lifetime 2 To Family est à 399 euros au lieu de 1289 euros (soit – 69%) ;

le plan Lifetime 5 To Family est à 599 euros au lieu de 1868 euros (soit – 68 %) ;

le plan Lifetime 10 To Family est à 1049 euros au lieu de 2648 euros (soit – 60%).

En prime, pour toute souscription à l’une de ces formules, vous recevez en cadeau son gestionnaire de mots de passe pCloud Pass.

Jusqu’à 5 espaces de stockage dédiés

À moins de dépenser un budget important, il est difficile de dépasser les 512 Go de stockage sur son smartphone. Pour éviter de devoir faire régulièrement le tri dans ses fichiers et être contraint de supprimer ses meilleures photos souvenirs, le plus simple est de s’en remettre au cloud.

Le spécialiste pCloud propose justement de 2 à 10 To de stockage en ligne et vous réserve cet espace à vie (99 ans pour être précis). Aucun risque donc de perdre vos données au bout d’un an parce que vous avez oublié de renouveler votre abonnement.

pCloud Family autorise jusqu’à 5 accès personnels // Source : pCloud

Et pour couronner le tout, avec les formules Family, vous pouvez partager votre espace de stockage avec cinq personnes, qu’il s’agisse de vos proches, de vos amis ou de vos collègues. Pas question pour autant de tout enregistrer dans un dossier commun et de mettre au rebut sa vie privée, chaque utilisateur ayant ses propres accès.

Et ce n’est pas côté confidentialité que le bât blesse. La firme pCloud étant suisse, elle répond aux exigences du RGPD ainsi qu’à la réglementation suisse, reconnue comme l’une des plus strictes en matière du respect de la vie privée. Vous avez donc l’assurance que vos fichiers ne voyagent pas vers d’autres destinations et restent bien entreposées au sein de data centers européens. Mieux, vos données sont automatiquement chiffrées et protégées par un mot de passe. Aucun tiers, pas même pCloud, n’y a donc accès.

Une interface simple et intuitive adaptée à tous types d’appareils

pCloud ne se contente pas de proposer un espace de stockage fourre-tout. La firme helvétique a prévu toute une série de fonctionnalités pratiques pour organiser vos documents et les retrouver en un clin d’œil, sur smartphone (Android et iOS) comme sur PC (Windows, macOS, Linux).

Une application simple et intuitive pour sauvegarder et gérer ses fichiers // Source : pCloud

L’éditeur a aussi pensé à tous ces moments où vous avez besoin de partager vos fichiers avec des tiers. En un clic, vous pouvez donner à la personne de votre choix un accès à un dossier ou à un document spécifique. Vous n’avez donc plus besoin d’exposer votre vie privée sur les réseaux sociaux ou à transférer une par une vos photos de vacances depuis votre messagerie instantanée. En plus, grâce à pCloud, vos amis peuvent, eux aussi, déposer leurs meilleurs clichés dans un dossier partagé pour l’occasion.

Et pas question de vous brider. Même en optant pour la formule de 2 To, vous avez suffisamment d’espace pour stocker vos photos, vos vidéos, vos documents importants, ainsi que vos contenus multimédias. pCloud a d’ailleurs intégré à son interface un lecteur audio et vidéo, de même qu’un outil de création de playlists.

Un gestionnaire de mots de passe offert pour sécuriser ses comptes en ligne

Tout internaute sait combien protéger ses comptes en ligne est essentiel. Mais face à la multitude de mots de passe à créer et à retenir, il est tentant de se laisser aller à la facilité, quitte à mettre en danger ses données.

Source : pCloud

Pour vous faciliter la tâche, la firme suisse offre exceptionnellement son gestionnaire de mots de passe pCloud Pass avec ses formules Family et fait drastiquement fondre leur prix :

Cette offre est valable dès à présent et jusqu’au 21 avril 2025.