1, 2 ou 10 To de stockage dans le Cloud : pCloud baisse drastiquement le prix de ses abonnements avant le Black Friday

Le Black Friday n’est pas encore là que l’hébergeur suisse pCloud baisse le prix de ses best-sellers. Les offres Lifetime individuelles et l’offre 3 en 1 perdent ainsi jusqu’à 60 % de leur prix initial.

Si vous en avez assez de regarder avec anxiété votre jauge de stockage de fichiers pour vérifier qu’elle n’atteint pas la limite maximale, respirez un grand coup, pCloud a une solution pour vous. Pour le Black Friday, les abonnements à vie (99 ans) de pCloud perdent jusqu’à 60 % de leur prix d’origine en fonction de la capacité choisie.

Et pour ça, vous avez le choix entre 1, 2 ou 10 To. De quoi conserver précieusement les souvenirs de vos fêtes en famille, des vacances et de les partager à ceux qui vous sont proches.

Mieux, pCloud propose jusqu’au 30 novembre une offre 5 To à vie (99 ans) qui intègre deux services sécurisés supplémentaires : pCloud Encryption et pCloud Pass. Jusqu’au 30 novembre pCloud propose ainsi :

Un pack complet qui protège vos données personnelles

La grande force de ces offres pCloud spécialement pensées pour le Black Friday, outre leur prix, est leur grande versatilité.

pCloud est une solution pratique pour sauvegarder toutes ses photos // Source : pCloud

Elles permettent d’abord de stocker vos fichiers grâce à son offre 1, 2 ou 10 To d’espace, mais pas que. L’hébergeur pCloud les rend également accessibles depuis tous vos appareils mobiles compatibles, et ce que vous soyez sous Android, iOS ou Linux. Mieux, pCloud permet de les partager de manière sécurisée.

L’hébergeur répond en effet aux exigences du RGPD. Tous vos documents sont ainsi systématiquement chiffrés à la source et ne sont lisibles ni par l’éditeur ni par des tiers. Vous seul avez accès à vos données.

Une sauvegarde automatique de vos fichiers et une disponibilité sur tous vos appareils connectés à internet // Source : pCloud

Et si vous avez besoin de partager vos fichiers, pCloud a aussi prévu une option de partage. Une option très bien pensée puisqu’elle permet, en un tournemain, de donner des accès spécifiques à vos proches, y compris s’ils n’ont pas de compte pCloud. Et en retour, ils peuvent aussi déposer leurs propres photos et vidéos.

Gérez simplement le partage de vos fichiers en choisissant qui peut accéder et modifier vos dossiers // Source : pCloud

Les amoureux de musique et de sVOD y trouveront également leur compte, puisque pCloud bénéficie de son propre lecteur audio et vidéo intégré et sa fonctionnalité de création de playlists.

Le dernier atout de pCloud réside enfin dans sa synchronisation automatique, permettant de sauvegarder le contenu d’un ordinateur sur le cloud sans intervention manuelle.

Trois services en un seul abonnement

À côté de ses abonnements à vie (99 ans) aux prix très intéressants, pCloud prévoit une offre spéciale 3 en 1, qui inclut tous les avantages précédents, 5 To de stockage au total et deux services supplémentaires : pCloud Encryption et pCloud Pass.

Les offres pCloud du Black Friday sont à très bas prix. // Source : pCloud

D’une part, pCloud Encryption propose une solution de sécurité renforcée pour les fichiers sensibles de ses utilisateurs grâce à son système de chiffrement côté client. Avec pCloud Encryption, les fichiers sont protégés par un chiffrement appliqué directement sur l’ordinateur de l’utilisateur avant leur envoi vers le cloud. Seules les versions chiffrées des fichiers sont stockées en ligne et aucune donnée non protégée ne quitte l’appareil de l’utilisateur.

L’hébergeur suisse applique une politique de « zéro connaissance », garantissant que les clés de chiffrement ne sont ni mises en ligne ni stockées sur les serveurs de pCloud. Cela signifie que les données restent entièrement privées et inaccessibles, même pour le fournisseur de service. La clé de chiffrement, appelée Crypto Pass, n’est connue que de l’utilisateur qui l’a créée, assurant ainsi un contrôle total sur l’accès aux fichiers confidentiels.

Ajouter un mot de passe se fait en un clin d’œil. // Source : pCloud

D’autre part, pCloud Pass permet de centraliser l’ensemble de vos identifiants dans un espace unique et sécurisé. Fonctionnant comme un coffre-fort numérique, il conserve en toute sécurité vos mots de passe, numéros de carte bancaire et informations personnelles, disponibles sous forme d’application ou d’extension de navigateur.

Lors de la connexion à un site ou une application, pCloud Pass reconnaît automatiquement le domaine et renseigne les champs requis (e-mail, mot de passe), simplifiant ainsi l’accès sans nécessiter la saisie manuelle.

Avec pCloud Pass, un seul mot de passe complexe est nécessaire pour accéder à votre coffre-fort, éliminant ainsi le besoin de mémoriser une multitude de mots de passe. Il est donc recommandé d’opter pour un mot de passe principal robuste et facile à retenir.