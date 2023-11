Avis aux gamers ! Ce laptop puissant avec RTX 4060 devient un super deal sur Cdiscount

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, mais il est encore temps de trouver des cadeaux pour ses proches, ou soi-même. Pour les gamers, ce laptop gaming signé HP et doté d'une RTX 4060 et d'un Intel Core i5 est toujours en promotion après le Black Friday. Au lieu de son prix de référence de 1 139 euros, il est disponible à 799,99 euros chez Cdiscount et une souris est offerte à l'achat.

Quand bien même le rideau est tombé sur le Black Friday et le Cyber Monday, il est encore temps de faire de bonnes affaires sur ses achats de Noël. Parmi les promotions à l’honneur aujourd’hui, nous avons ce HP Victus Gamer doté d’une RTX 4060 qui rend le jeu accessible avec de beaux graphismes encore en réduction après la Black Week. Chez Cdiscount, il se négocie en ce moment au prix de 799,99 euros, vraiment pas mal pour une configuration avec une des dernières RTX 4000 !

Le HP Victus Gamer 15-fa1019nf en bref

Une RTX 4060 avec un Intel Core i5 de 12e génération

Une dalle IPS-LCD en FHD et rafraîchie à 144 Hz

16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go

Lancé à 1 139 euros, le HP Victus Gamer 15-fa1019nf est maintenant disponible en promotion à 799,99 euros chez Cdiscount. De plus, une souris HP Pavilion est offerte à l’achat.

Un laptop puissant pour les budgets limités

La RTX 4060 fait partie des dernières cartes graphiques de Nvidia parues il y a bientôt un an et censées être au moins deux fois plus performantes que la génération précédente, mais surtout offrir un meilleur rapport puissance/consommation énergétique. Autant dire qu’avec une RTX 4060 dans le ventre, ce HP Victus Gamer est capable de lancer les derniers jeux AAA sans sourciller et profiter du ray-tracing ou du DLSS 3. Il faut cependant tâcher de ne pas avoir la main lourde sur la qualité des graphismes, ce serait porter atteinte à la fluidité du jeu.

Avec la RTX 4060, ce HP Victus Gamer embarque un Intel Core i5-12500H, un processeur de l’avant-dernière génération, mais toujours recommandable grâce à la puissance fournie par ses 12 cœurs et une fréquence pouvant atteindre 4,5 GHz en mode turbo. Il est assisté par 16 Go de RAM DDR4 pour la gestion du multitâche et intègre une puce Intel Iris Xe sur laquelle le laptop bascule pour réaliser des tâches graphiques légères, et ce afin de ne pas constamment s’appuyer sur la puissance de la RTX 4060.

Un bon écran pour profiter des parties endiablées

L’une des parties les plus importantes de ce laptop, avec la carte graphique, c’est l’écran. Celui-ci doit être suffisamment fluide pour faire tourner n’importe quel jeu de manière optimale, et avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le HP Victus Gamer 15-fa1019nf y parvient. De plus, son écran de 15,6 pouces se constitue d’une dalle IPS-LCD qui confère des angles de vision ouverts et une colorimétrie maîtrisée. Il profite aussi d’une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et d’un traitement anti-reflets pour être lisible en plein soleil.

Enfin, cette configuration est complétée par un SSD NVMe de 512 Go pour stocker une bonne poignée de jeux et les lancer rapidement, ainsi que d’une batterie de 70 Wh capable d’une autonomie supérieure à huit heures, selon le constructeur. Quant au châssis, il embarque une connectique complète avec deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45, un lecteur de cartes SD et la traditionnelle prise jack 3,5 mm. De quoi le parer à toutes les situations.

