Grâce aux French Days, ce puissant laptop avec RTX 4060 est idéal pour jouer sans se ruiner

Cette semaine, ce sont les French Days, l'une des meilleures périodes de l'année pour faire de bonnes affaires sur les dernières nouveautés high-tech. Smartphone ? PC portable gaming ? Gros électroménager ? Il suffit de fouiller un peu pour trouver son bonheur. Par exemple, les gamers sont sûrement ravis à l'idée de mettre la main sur ce laptop gamer avec une RTX 4060 pour 874,99 euros au lieu de 999,99 euros chez Cdiscount.

Pour s’offrir un PC portable gamer avec une RTX 4000, il vaut mieux attendre les événements promotionnels tels que les French Days ou les Prime Days et le Black Friday qui arrivent prochainement. On parle tout de même des cartes graphiques les plus abouties actuellement et leur puissance se paye au prix fort. Sauf dans le cas de ce PC portable gaming, un Medion Erazer Deputy P40 embarquant une RTX 4060 et dont le prix descend sous la barre des 900 euros chez Cdiscount.

Le Medion Erazer Deputy P40 en quelques points

Un écran IPS-LCD de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

RTX 4060 et Intel Core i5 de 12e génération dans le capot

16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré de 999,99 euros, le Medion Erazer Deputy P40 est maintenant disponible en promotion à 874,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299.

Une configuration accessible avec un GPU solide

Avec les RTX 4000 commercialisées en début d’année, Nvidia a crevé un nouveau plafond en concevant des cartes graphiques plus performantes et moins énergivores que la génération précédente. Ce laptop gaming ci-présent est doté de la RTX 4060 et c’est largement suffisant pour lancer les derniers jeux AAA en Full HD. Si on devait comparer avec la génération précédente, son niveau de puissance se situerait entre le RTX 3060 et la RTX 3070, mais pour une consommation énergétique beaucoup moins élevée.

Avec la RTX 4060, le Medion Erazer Deputy P40 embarque un processeur Intel Core i5-12450H assisté par 16 Go de RAM DDR5. Ce processeur est doté de huit cœurs et a une fréquence par défaut de 2,4 GHz qui peut grimper jusqu’à 4,4 GHz en mode turbo boost, il embarque également une solution graphique UHD Intel Graphics afin de ne pas se reposer à plein temps sur la RTX 4060. Cela a le mérite d’épargner son autonomie, basse comme c’est le cas de tous les PC portables gaming.

L’IPS-LCD pour les meilleurs angles de vision

Les composants ne sont pas les seuls critères qui font un bon laptop gaming, l’écran a aussi sa part d’importance puisque c’est à travers lui que l’on s’immerge dans le jeu. Le Medion Erazer Deputy P40 a un écran de 15,6 pouces qui est une dalle IPS-LCD, cette technologie d’affichage est très prisée des gamers puisqu’elle affiche de grands angles de vision ainsi qu’une colorimétrie plus fidèle. Il dispose même d’un traitement anti-reflets afin de pouvoir être utilisé en plein soleil sans avoir à plisser les yeux.

Le taux de rafraîchissement est un autre élément à prendre en compte et il s’élève ici à 144 Hz, ce qui est un bon score. L’affichage est ainsi ultra-fluide et convient même aux jeux bourrins et très compétitifs, et pour bénéficier d’une latence très réduite, ce PC portable intègre les dernières normes en matière de connectivité sans fil, à savoir la Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. On a en somme une configuration très bien calibrée pour un usage gaming, seul manque à l’appel l’OS, il faut donc investir dans une licence Windows avant de pouvoir profiter de ce laptop.

Lire aussi

Quel est le meilleur PC portable gamer à choisir en 2023 ?

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchand

Les French Days par catégorie

Les French Days par marque

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.