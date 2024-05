Le prix chute de 40 % pour ce laptop Lenovo avec Intel Core Ultra 5 et écran 2.8K à 120 Hz

Qu'il s'agisse d'un PC portable gaming ou dédié à la bureautique, Lenovo est une référence incontournable grâce à ses configurations bien finies, performantes et pour tous les budgets. Cet IdeaPad Pro 5i avec Intel Core Ultra 5 fait partie des dernières nouveautés de son catalogue. Performant, polyvalent et endurant, il voit son prix chuter de 1 099,01 euros à 649,01 euros en boutique officielle.

Processeur Intel Core dernier cri, écran haute définition avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et batterie grande capacité, on peut dire que Lenovo a mis les bouchées doubles pour rendre l’un de ses derniers IdeaPad Pro aussi séduisant. Parfait pour la bureautique et les travaux graphiques, ce PC portable est même capable de lancer des jeux modestes, toutefois, il faut savoir qu’il est livré sans OS. Un sacrifice acceptable au regard de cette promotion de 40 % en boutique officielle.

Le Lenovo IdeaPad Pro 5i en bref

Un écran IPS-LCD de 14 pouces en définition 2.8K

Un Intel Core Ultra 5 125H avec 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go et une batterie de 84 Wh

Au lieu de 1 099,01 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad Pro 5i est maintenant disponible en promotion à 649,01 euros en boutique officielle.

Un écran impeccable et fluide

Le Lenovo IdeaPad Pro 5i est un ultrabook dernière génération aux finitions impeccables mais avant tout taillé pour une utilisation nomade. Avec une épaisseur de 16 mm et un poids de seulement 1,46 kg, il se laisse facilement transporter dans un sac pour les trajets quotidiens entre le domicile et le travail. Surtout, il ne tombe pas dans le piège de la finesse puisqu’il propose une connectique complète avec deux ports USB-A, deux ports USB-C (dont un Thunderbolt 4), un port HDMI 2.1, un lecteur de cartes SD ainsi qu’une prise jack 3.5 mm.

L’un des atouts les plus intéressants de ce Lenovo IdeaPad Pro 5i est son écran de 14 pouces, il est tout d’abord en format 16/10, ce qui lui donne un côté plus axé vers la productivité. De plus, il adopte une dalle IPS-LCD qui confère des angles de vision ouverts ainsi qu’une bonne colorimétrie, le constructeur chinois indique d’ailleurs une couverture complète de la gamme sRGB. Enfin, cette dalle est en définition 2.8K (2 880 x 1 800 pixels) avec un traitement anti-reflets et un taux de rafraîchissement agréable de 120 Hz.

Une configuration qui a de la puissance à revendre

Du côté des performances, le Lenovo IdeaPad Pro 5i s’appuie sur la toute dernière génération de processeurs Intel avec une nouvelle architecture hybride Meteor Lake qui confère plus de puissance, notamment sur la partie graphique. Ce PC portable embarque plus précisément un Intel Core Ultra 5 125H qu’on pourrait rapprocher d’un Intel Core i5 de la génération précédente. Il se dote de 14 cœurs, d’une puce graphique Intel Arc et est couplé avec 16 Go de RAM LPDDR5X pour gérer efficacement le multitâche.

Pour ce qui est du stockage, le Lenovo IdeaPad Pro 5i utilise un SSD NVMe de 512 Go en interface PCIe 4.0 capable d’assurer des vitesses de transfert élevés. De plus, un deuxième emplacement M.2 est libre, ce qui permettrait de faire grimper l’espace de stockage à 1 To. Enfin, ce PC portable embarque une batterie à quatre cellules de 84 Wh qui se recharge rapidement grâce à un adaptateur secteur de 100 W. On peut s’attendre à une autonomie d’au moins une journée, d’autant plus que les derniers Intel Core Ultra promettent une meilleure efficience énergétique.

