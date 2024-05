Boulanger casse le prix de ce pack Samsung The Freestyle 2nd Gen incluant une batterie pour utiliser le vidéoprojecteur en extérieur

Le Samsung The Freestyle premier du nom a eu son petit succès chez les amateurs de vidéoprojecteur, ce qui a convaincu le constructeur sud-coréen de renouveler le tir avec un deuxième modèle qui apporte quelques fonctionnalités supplémentaires. En ce moment, le Samsung The Freestyle 2nd Gen est disponible dans un pack avec ses accessoires à 749 euros chez Boulanger au lieu de 999 euros sans accessoire.

Les TV 4K sont aujourd’hui la norme pour regarder des films, des séries ou jouer avec sa console de jeux, mais il existe également des vidéoprojecteurs qui sont dévolus à ces usages. C’est le cas du Samsung The Freestyle 2nd Gen, un modèle entre le milieu et le haut de gamme lancé à 1 000 euros qui apporte quelques améliorations notables, mais qui est surtout aisément transportable, ce qui pourrait se révéler très pratique pour les prochaines vacances. Et en ce moment, ce vidéoprojecteur est à -25 % dans ce pack.

Le Samsung The Freestyle 2nd Gen en bref

Un vidéoprojecteur compact et orientable à 180°

Peut afficher une image en Full HD jusqu’à 100 pouces

Tizen et le Samsung Gaming Hub intégrés

Lancé seul à 999 euros, le Samsung The Freestyle 2nd Gen est maintenant disponible en promotion à 749 euros chez Boulanger dans ce pack comprenant également une batterie nomade, une coque beige et un étui de protection.

Un vidéoprojecteur, pour chez soi ou en vacances

Présenté lors de l’IFA 2023, cette seconde génération du Samsung The Freestyle correspond plus à une mise à jour qu’à un tout nouveau modèle. En termes de design, ce vidéoprojecteur reprend exactement la même apparence que celle de son aîné et des dimensions plutôt compactes avec une largeur de 9,5 cm, une longueur de 17,1 cm et un poids de 800 grammes. On peut donc l’emmener avec soi pendant les prochaines vacances, d’autant plus que son étui de transport est prévu à cet effet et que la batterie fournie permet d’en avoir un usage nomade.

Malgré sa petite taille, le Samsung The Freestyle 2nd Gen est capable de diffuser une image en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) compatible avec le HDR sur une diagonale allant de 30 (76 cm) à 100 pouces (254 cm), ce qui est bien plus grand que la plupart des TV 4K. Petite originalité du Samsung The Freestyle : son design lui permet d’être orientable jusqu’à 180°, ce qui permet de braquer l’image sur un mur ou au plafond de sa chambre. Toutefois, sa luminosité de 550 lumens permet d’en profiter au mieux dans une pièce peu éclairée.

Avec des fonctions Smart TV, et gaming !

Afin d’optimiser au mieux l’expérience de visionnage, le Samsung The Freestyle 2nd Gen propose une foule de fonctionnalités telles que la mise au point automatique pour ne pas avoir à régler encore et encore la netteté de l’image à chaque fois qu’on bouge le vidéoprojecteur. Il est également capable de niveler automatiquement l’image si elle penche afin d’avoir un affichage bien horizontal, sans oublier la correction du trapèze qui remédie à la déformation de l’image si celle-ci est projetée sur une surface en biais.

Produit Samsung oblige, le The Freestyle 2nd Gen fonctionne avec l’interface Tizen afin d’avoir accès aux plateformes de streaming phares telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ ainsi qu’une compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Bixby. Le constructeur sud-coréen a également ajouté un accès au Samsung Gaming Hub pour pouvoir jouer en cloud gaming avec le Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now. Enfin, on compte également le Smart Edge Blending au rang des nouveautés, cette fonctionnalité combine deux vidéoprojecteurs pour profiter d’un affichage encore plus grand.

