Xgimi Halo+ : plus de 300 € de remise pour ce vidéoprojecteur (200″, FHD) à la fin des soldes

Vous rêvez d’avoir un écran géant, mais faute de place et de budget, vous avez abandonné cette idée ? Nous avons la solution : il vous suffit d’opter pour un vidéoprojecteur, et ça tombe bien puisque le Xgimi Halo+ est en promotion pendant les soldes. Avec son petit format, il est capable de projeter une belle diagonale de 200 pouces en Full HD. Il a d’autres atouts, dont son prix qui devient plus accessible après 310 euros de remise.

Que propose le Xgimi Halo+ ?

Un petit vidéoprojecteur compact avec batterie intégrée

Capable de projeter des images en Full HD jusqu’à 200 pouces

Lumineux avec 700 lumens

Sans oublier Android TV

Le vidéoprojecteur Xgimi Halo+ est sorti au prix de 849 euros, mais pendant les soldes, il est possible de l’obtenir à 539 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Boulanger) grâce au code TV50.

Un picoprojecteur compact bien équipé

Dans le catalogue de Xgimi, le Halo+ marque des points grâce à ses petites dimensions. C’est un modèle nomade qui se glisse aisément dans n’importe quel sac avec son format ultra-compact (11,3 × 14,5 × 17,1 cm) et son poids de 1,6 kg. Il ne faut pas vous fier à sa taille, ce picoprojecteur est bourré de technologies. Pour vous assurer une bonne expérience de visionnage, ce dernier projette l’image en FHD à une diagonale pouvant atteindre 200 pouces et ne nécessite quasiment aucune intervention de votre part.

Tout est paramétré automatiquement, l’appareil se charge de faire la mise au point, de corriger la distorsion trapézoïdale et d’aligner l’image. Il adapte même la taille de la projection dès lors que des obstacles sont sur son passage, afin que l’image reste entière en toutes circonstances.

Une séance ciné en intérieur ou en extérieur

Mieux encore, il fonctionne aussi bien sur secteur que sur batterie. Vous allez donc pouvoir improviser des séances de cinéma en tout lieu, même en extérieur, mais jusqu’à 2 h 30 d’utilisation d’après la marque. Ajoutons à cela une luminosité de 700 lumens ANSI, ce qui garantit théoriquement des images lumineuses, même lorsque votre pièce n’est pas suffisamment plongée dans la pénombre, ou si votre environnement est plutôt éclairé. Toutefois, il est évidemment préférable d’être plongé dans le noir pour profiter au maximum des capacités d’un vidéoprojecteur.

Côté son, le Halo+ ne démérite pas non plus avec ses enceintes Harman Kardon de 5W intégrées, qui offrent un son clair et sans distorsion ainsi qu’une prise en charge du Dolby Audio. Si vous souhaitez bénéficier d’un réel effet home cinema, il est tout de même préférable de brancher un système son externe. Enfin, dernier bon point : il donne accès à Android TV 10.0, donc aux applications du Play Store, et avec les apps de SVOD. Vous pourrez aussi bénéficier de la fonction Chromecast, qui permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, ainsi que de Google Assistant, qui obéira à toutes vos requêtes vocales.

