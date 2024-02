Samsung The Freestyle 2nd Gen : une belle économie de 350 € sur ce mini vidéoprojecteur lors des soldes

Après un premier modèle réussi, Samsung lance une deuxième version de son vidéoprojecteur The Freestyle. Elle a de quoi plaire, d’autant plus que pendant les soldes, elle passe de 999 euros à 649 euros.

Face aux téléviseurs, les vidéoprojecteurs donnent l’impression d’installer un cinéma miniature dans son domicile. Certains modèles ont d’ailleurs l’avantage d’être très compact, à l’image du Samsung The Freestyle, qui peut ainsi être transporté facilement. La marque a d’ailleurs conçu une deuxième génération qui reprend la plupart des fonctionnalités offertes par son aîné, avec des ajouts notables. Et, si cet appareil frôle les 1 000 euros, cette offre des soldes permet de réduire son prix de 350 euros.

Que propose le Samsung The Freestyle 2nd Gen ?

Un vidéoprojecteur compact, orientable à 180°

Des images en Full HD jusqu’à 100 pouces

TizenOS de la partie et un gaming hub intégré

Le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle 2nd Gen est sorti au prix de 999 euros, mais pendant les soldes, il est possible de l’obtenir pour 649 euros sur Amazon.

Un vidéoprojecteur nomade mignon

Cette seconde génération The Freestyle reprend ce qui nous a plu sur le premier du nom, son format particulièrement compact. Ce vidéoprojecteur n’est pas fait pour rester bien au chaud dans votre salon. C’est un appareil nomade, conçu pour se glisser dans un sac et être utilisé partout. Pour cela, Samsung choisit un design cylindrique qui permet d’ailleurs de le tenir dans une main et de le porter très facilement. Avec sa largeur de 9,5 cm, sa hauteur de 17,1 cm et surtout son poids de 800 g, il peut tout à fait être transporté d’une pièce à l’autre. Il peut même être utilisé à l’extérieur, à la belle étoile, en le branchant à une batterie externe via son port USB-C.

Son petit gabarit ne l’empêche pas d’être performant. Il est capable de projeter des images entre 30 et 100 pouces, avec un recul entre 80 cm et 2,70 mètres, dans une définition Full HD (soit 1 920 x 1 080 pixels) compatible HDR. Petite originalité, vous pourrez diffuser du contenu sur un mur ou même sur un plafond, puisqu’il est orientable à 180°. La luminosité proposée sur ce modèle reste la même que sur le premier, soit 550 lumens. Une quantité suffisante pour regarder nos contenus confortablement dans une pièce peu éclairée. Il faudra éviter les séances ciné avec le soleil qui tape à la fenêtre. Côté audio, on a droit à un son diffusé à 360°.

Qui joue les smart TV

Ce modèle offre un tas de fonctionnalités pour optimiser au mieux l’expérience comme : la mise au point automatique pour des images nettes et détaillées, ou même de corriger automatiquement les images de travers pour que l’écran diffusé soit bien droit et rectangulaire. Un ajout notable sur cette deuxième itération, c’est l’intégration du Samsung Gaming Hub qui permet d’accéder rapidement à diverses plateformes de streaming de jeu vidéo comme le Xbox Cloud Gaming ou encore le Nvidia GeForce Now.

Bien évidemment, The Freestyle 2nd Gen profite de TizenOS. Cette interface, simple à utiliser, donne accès à de nombreuses applications phares comme Netflix, Prime Video, Disney+ et les autres. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby sont également de la partie pour vos requêtes vocales. SmartThings (Android) et AirPlay2 seront aussi disponibles si vous souhaitez diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

