Le mini vidéoprojecteur Samsung The Freestyle 2nd Gen est à moitié prix

La seconde génération du petit vidéoprojecteur Samsung The Freestyle est encore plus convaincante que la première grâce aux nouvelles fonctionnalités qu'il propose en plus des anciennes qui sont toujours aussi pratiques. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle très recommandable est actuellement affiché à un prix rare : 475 euros chez PC Componentes au lieu de 999 euros.

Dévoilé lors de l’IFA 2023, le petit vidéoprojecteur Samsung The Freestyle 2nd Gen a pris la suite de son aîné en conservant la plupart de ses fonctionnalités et en en ajoutant d’autres bien utiles, comme le Gaming Hub intégré. Ce modèle nomade que l’on peut très facilement déplacer et même transporter n’était toutefois pas à la portée de toutes les bourses puisque son prix de lancement approchait les 1 000 euros. Heureusement, certaines offres le rendent bien plus accessible, et en ce moment, c’est à moitié prix que vous pouvez l’avoir.

Les points forts du Samsung The Freestyle 2nd Gen

Un modèle compact et léger

Diffuse des images en Full HD jusqu’à 100 pouces

Orientable à 180°

Lancé à 999 euros, le Samsung The Freestyle 2nd Gen est désormais proposé à 475 euros chez PC Componentes.

Un petit vidéoprojecteur nomade qui nous accompagne partout

C’était déjà le cas du Samsung The Freestyle premier du nom : le deuxième picoprojecteur de la marque est un modèle très compact, que l’on peut facilement tenir dans la main. Ses dimensions le prouvent : avec sa largeur de 9,5 cm, sa hauteur de 17,1 cm et surtout son poids de 800 g, il peut tout à fait être transporté d’une pièce à l’autre ou même nous accompagner en voyage glissé dans un sac pour des séances cinéma improvisées. Petit bonus : on peut aussi l’utiliser dehors, à la belle étoile, si on le branche à une batterie externe via son port USB-C.

Sa petite taille ne l’empêche toutefois pas de démontrer de bonnes performances. Il est par exemple capable de projeter sur un mur des images entre 30 et 100 pouces, avec un recul entre 80 cm et 2,70 mètres, dans une définition Full HD (soit 1 920 x 1 080 pixels) compatible HDR. Côté luminosité, on a le droit à 550 lumens, comme sur la première version. C’est suffisant pour regarder nos séries et nos films confortablement dans une pièce peu éclairée, mais on évitera quand même les séances avec le soleil qui tape à la fenêtre. Autrement, et c’est là l’un des atouts majeurs du vidéoprojecteur qui se démarque ainsi de bien des concurrents : sa tête est orientable à 180°, ce qui lui permet de projeter des images sur un plafond, par exemple. Pratique quand on ne veut pas quitter son lit. Côté audio, on obtient un son diffusé à 360°.

Des fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres

Les fonctionnalités que propose le Samsung The Freestyle 2nd Gen sont nombreuses, à commencer par la mise au point automatique, qui offre des images nettes et détaillées, ou encore la correction automatique des images de travers pour qu’elles soient bien droites et rectangulaires, comme sur un véritable écran de télévision ou de cinéma. Ajoutons également le nivellement automatique, qui se charge de maintenir l’image toujours horizontale, même si la surface sur laquelle est posé le vidéoprojecteur n’est pas régulière.

La seconde version du Samsung The Freestyle a aussi eu droit à quelques ajouts, comme l’intégration du Samsung Gaming Hub, qui permet d’accéder rapidement à diverses plateformes de streaming de jeu vidéo comme le Xbox Cloud Gaming ou encore le Nvidia GeForce Now. On compte aussi la fonctionnalité Smart Edge Blending, qui permet de combiner deux The Freestyle pour afficher une image plus grande. Bien sûr, pour en profiter, un investissement supplémentaire est nécessaire. Pour finir, le Samsung The Freestyle 2nd Gen fonctionne comme une Smart TV avec l’interface TizenOS, qui donne notamment accès aux applications de streaming phares. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby sont également de la partie, de même que SmartThings (Android) et AirPlay2 pour diffuser du contenu facilement à partir d’un smartphone ou d’une tablette.

