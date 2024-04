Rue du Commerce brade ce puissant laptop gaming (RTX 4070 + Ryzen 7) à un très bon prix

Avec une RTX 4070 et un Ryzen 7 dans le ventre, le HP Victus 16-s0010nf est tout indiqué pour enchaîner les sessions de gaming, seul devant un jeu d'aventures ou à plusieurs dans un multijoueur bien nerveux. Chez Rue du Commerce, ce PC portable gamer devient une bonne affaire puisqu'il voit son prix chuter de 1 599,99 euros à 1 199,99 euros !

S’il est facile de trouver un PC portable avec une carte graphique RTX 4000, ça l’est moins d’en dénicher un modèle à un prix correct. Il faut dire que le tarif moyen est stratosphérique, même pour les configurations avec une RTX 4000 d’entrée ou de milieu de gamme. Par exemple, ce HP Victus 16-s0010nf doté d’une RTX 4070 et d’un processeur Ryzen 7 est vendue d’ordinaire à 1 599,99 euros, mais en ce moment, chez Rue du Commerce, il profite d’une réduction de 400 euros et devient un peu moins inaccessible.

Que retenir du HP Victus 16-s0010nf ?

Un écran de 16 pouces en Full HD et rafraîchi à 144 Hz

RTX 4070 + Ryzen 7 7840HS

SSD de 512 Go + 16 Go de RAM

Au lieu de 1 599,99 euros habituellement, le HP Victus 16-s0010nf est maintenant disponible en promotion à 1 199,99 euros chez Rue du Commerce.

Une configuration en béton pour lancer les derniers jeux

Avec sa RTX 4070 au TGP de 120 W, ce HP Victus 16-s0010nf est capable de répondre aux besoins des gamers exigeants qui ont envie de lancer les derniers jeux AAA en 1440p. De plus, on retrouve certains features comme le ray-tracing qui améliore les effets de lumière et le DLSS 3 qui améliore considérablement les performances en générant des images entières grâce à l’IA. Le tout sans jamais manquer de FPS afin de jouer dans des conditions optimales.

Avec cette carte graphique, on retrouve un processeur haut de gamme d’AMD, un Ryzen 7 7840HS qui s’appuie sur huit cœurs et qui est cadencé à 3,8 GHz par défaut et à 5,1 GHz en mode turbo boost. Couplé avec 16 Go de RAM et une puce graphique AMD Radeon 780M, il peut s’adonner au multitâche, mais aussi à des travaux graphiques légers sans avoir recours à la puissance énergivore de la RTX 4070. En revanche, ce laptop est fourni sans OS, il faut donc prévoir un investissement supplémentaire dans une licence ou une clé de système d’exploitation.

Un écran basique, mais adapté pour le gaming

On a donc là une configuration taillée pour le gaming mais qui ne serait pas grand-chose sans cet écran au haut taux de rafraîchissement. HP a ici jeté son dévolu sur une dalle IPS-LCD de 16 pouces qui confère des angles de vision ouverts et une bonne restitution des couleurs. Elle est en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et profite d’une fréquence de 144 Hz, c’est parfait pour profiter sans latence ou saccades des jeux les plus nerveux comme les FPS ou certains titres de course.

Du côté du châssis, le HP Victus 16-s0010nf propose un design sobre et anguleux. Ce modèle est même un petit peu plus léger que la plupart des PC portables gamer avec un poids de 2,3 kg. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45, sans oublier la prise jack 3.5 mm. Enfin, la batterie confère une autonomie moyenne de 8 heures selon le constructeur américain, ce qui est beaucoup plus que la moyenne des laptops gaming, même en usage basique. Cette durée se réduit toutefois drastiquement lorsque la RTX 4070 est mise à contribution.

