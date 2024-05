Boulanger brade un pack Xiaomi, Decathlon déstocke un de ses VAE et ce smartphone Android n’est qu’à 124 € – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : le pack Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G (avec écouteurs + bracelet) est bradé chez Boulanger, le Riverside 500 E de Decathlon passe de 1 299 euros à 899 euros et le Motorola Moto G23 se négocie à seulement 124 euros au lieu de 229 euros.

Si vous avez manqué les offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article un petit florilège des meilleurs bons plans que nous avons partagés ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Boulanger brade ce pack Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G (avec écouteurs + bracelet)

Que propose ce pack Xiaomi ?

Un smartphone avec un écran Oled lumineux à 120 Hz

Performant et compatible avec la charge rapide 120 W

Des écouteurs sans fil et un bracelet connecté offert

En ce moment, Boulanger propose un pack complet incluant le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G (valeur 469 euros), les Buds 4 (valeur de 69 euros) et le Smart Band 8 Active (valeur de 29 euros) à seulement 419,03 euros au lieu de 567 euros si le tout était vendu séparément. Vous pouvez même profiter de 30 euros de bonus rachat au panier pour faire encore plus baisser la facture finale.

Decathlon baisse encore le prix de son Riverside 500 E, un vélo électrique avec 90 km d’autonomie

Ce que propose le Decathlon Riverside 500 E

Une grosse autonomie (90 km)

Un moteur puissant

Un bon confort

Initialement affiché à 1 299 euros et vendu en promotion en mars dernier à 999 euros, le vélo électrique Riverside 500 E est désormais proposé à 899 euros sur le site de Decathlon. Sachez par ailleurs que vous pouvez avoir accès à des aides de l’État et des collectivités locales pour réduire encore un peu plus la facture.

Ce smartphone en promo à seulement 124 € est une bonne alternative à Xiaomi

Que propose le Motorola Moto g23 ?

Un écran LCD de 6,5 pouces rafraîchi à 90 Hz

Un processeur entrée de gamme : le Mediatek Helio G85

Une batterie de 5 000 mAh couplée à de la charge 30 W

Lancé en 2023 à 229 euros, le Motorola Moto g23 voit son prix chute à 124,89 euros sur le site PC Componentes grâce à 10 euros de remise qui s’applique dans le panier.

Oui, ce forfait mobile à moins de 10 €/mois offre 140 Go de data en 5G

Que propose ce forfait Syma ?

130 Go de données 5G en France métropolitaine, dont 13 Go dans l’UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM

La qualité du réseau de SFR

Actuellement, le forfait 5G de 140 Go de Syma Mobile est proposé à 9,99 euros par mois.

