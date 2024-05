Le plus beau VTT électrique de Decathlon taillé pour la randonnée est 300 € moins cher

Le Decathlon Rockrider E-EXPL 700 est un VTT électrique idéal pour les randonnées. Il se démarque par ses sublimes coloris, et grâce à cette remise de 300 euros, il devient encore plus séduisant.

Decathlon connaît un grand succès avec ses vélos électriques. La marque propose un catalogue très varié afin de pouvoir répondre aux différents besoins des utilisateurs. Si vous avez tendance à faire des balades en forêt, ou partir en randonnée à vélo, se diriger vers la gamme Rockrider est la bonne solution. Ce sont des VTT conçus pour ce type de terrains, comme ce modèle E-EXPL 700 avec assistance électrique. Il est bien équipé, et se pare d’un coloris simplement magnifique. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, il coûte 300 euros de moins.

Ce qu’il faut retenir du Decathlon Rockrider E-EXPL 700

Un VTT qui sort de l’ordinaire

Un moteur avec un couple de 70 Nm

Une bonne autonomie de 100 Km

De base à 2 499 euros, le VTT Decathlon Rockrider E-EXPL 700 est en ce moment remisé à 2 199 euros sur le site Decathlon, dans son magnifique coloris violet irisé. Le coloris vert bouteille est aussi en promotion au même prix.

Un VTT qui ne passe pas inaperçue

Le Decathlon Rockrider E-EXPL 700 est un vélo à assistance électrique avec un look qui sort du lot. La firme française a dégainé deux nouveaux coloris, un violet irisé et un vert bouteille sublime. Decathlon a compris que le coloris peut parfois avoir son importance et éviter les basiques noirs, gris ou marron peut avoir du bon. Avec des nouveaux coloris, le VTT est magnifique, reflétant la lumière à plusieurs endroits selon l’angle de notre regard, on est presque hypnotisé par la couleur. En tout cas, on apprécie l’originalité.

VTT oblige, capable de circuler sur des parcours vallonnés et en moyenne montagne, ce qui en fait un modèle idéal pour les randonnées. Avec son cadre fermé, c’est un vélo rigide et solide. Mais attention, cette conception n’est pas des plus confortable. Il faut lever haut sa jambe pour enfourcher le vélo, une contrainte que l’on n’a pas avec les cadres ouverts. Équipés des roues de 29 pouces épaisses, il est prêt à affronter aussi bien le bitume des villes que les chemins des forêts. Notez par ailleurs que ce VTTAE est un peu plus léger que la moyenne des modèles similaires, avec tout de même un bon 22 kg.

Un moteur puissant pour partir à l’aventure

Côté puissance, le Decathlon Rockrider E-EXPL 700 (s’appuie sur un couple de 70 Nm. Une puissance qui permet au VTT d’être à l’aise dans quasi tous les cas de figures sur des terrains vallonnées, accidentés ou peu praticables avec un bon rapport poids/puissance. L’assistance électrique vous propulse à 25 km/h avec force et fluidité. Lors des relances, la transmission par dérailleur Shimano Deore à 10 vitesses est assez vive et intuitive, tandis que les freins hydrauliques TEKTRO M530 à 4 pistons sont efficaces dans la plupart des situations.

Pour finir sur l’autonomie de ce Rockrider E-EXPL 700, sa batterie de 630 Wh lui permet de tenir jusqu’à 100 km en faible dénivelé. À noter, l’E-EXPL 700 bénéficie d’une garantie à vie sur son cadre, sa potence et son cintre.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.

