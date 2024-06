Baisse de 300 € sur le Decathlon Rockrider E-EXPL 700 S, un VTT électrique haut de gamme et endurant

Avec ses Rockrider, Decathlon propose toute une gamme de VTT électriques conçus pour la randonnée en montagne, et celles et ceux ayant prévu des vacances de ce type cet été peuvent se réjouir ! Le Rockrider E-EXPL 700 S, un VTTAE haut de gamme avec moteur Brose puissant et autonomie max de 100 km, est disponible à 3 199 euros au lieu de 3 499 euros chez Decathlon, sans compter que des aides de l'État peuvent encore faire baisser la facture !

Avec un catalogue complet et varié, Decathlon est en mesure de proposer un vélo électrique pour chaque besoin, de la balade urbaine aux aventures hors des sentiers battus. C’est pour ce dernier cas de figure que la gamme Rockrider a été conçue puisqu’elle regroupe des VTT à assistance électrique à l’allure sportive avec un guidon élevé au même niveau que la selle. Le Rockrider E-EXPL 700 S est l’un des fleurons de cette gamme et il profite actuellement d’une remise de 300 euros.

Le Decathlon Rockrider E-EXPL 700 S en résumé

Un VTT électrique tout suspendu, fiable et robuste

Une puissance max de 460 W avec un couple de 70 Nm

Une batterie extensible de 630 Wh pour 100 km d’autonomie

Au lieu de 3 499 euros habituellement, le Rockrider E-EXPL 700 S est maintenant disponible en promotion à 3 199 euros chez Decathlon. De plus, il est possible de faire encore baisser la facture grâce à une prime de l’État pour l’achat de ce type de véhicule. Son montant dépend de votre situation fiscale.

Le must du VTT électrique de Decathlon

Un VTT électrique tout-suspendu et tout-confort, voilà ce qu’est le Rockrider E-EXPL 700 S. Conçu pour les balades en pleine nature, des parcours monotones de la rase campagne aux chemins cassants de la moyenne montagne, ce vélo électrique fait preuve d’un confort et d’une fiabilité à toute épreuve. Pourvu d’une géométrie classique pour ce type de monture, le Rockrider E-EXPL 700 S profite d’un cadre en aluminium aux belles finitions et aux soudures discrètes. Il n’est pas avare en équipement et cela finit par se ressentir sur son poids qui frôle les 27 kg, ce qui le rend moins dynamique à la conduite, mais plus rassurant d’un autre côté.

La suspension et l’amortisseur Rock Shox ont chacun un débattement de 140 mm et font leur boulot sur les chemins cassants et en descente, la conduite est ainsi confortable, mais ce confort passe aussi par la géométrie du cadre et le comportement rassurant du VTT en conduite. Un petit volet connectivité est aussi de la partie avec l’application Decathlon Ride qui enregistre plusieurs données relatives à la conduite, données que l’on peut aussi visualiser sur l’écran du guidon. Celui-ci a d’ailleurs un port USB-C pour recharger un smartphone pendant le trajet.

Pour les longues, très longues balades

Côté moteur, le Rockrider E-EXPL 700 S utilise exactement le même modèle que l’E-EXPL 520 S, à savoir un Brose T Alu d’une puissance maximale de 460 W avec un couple de 70 Nm pour aborder n’importe quelle montée. On est autant bluffé par sa puissance que par son silence, on ne l’entend quasiment pas, sauf sur les derniers modes d’assistance électrique. Concernant celle-ci, quatre modes sont disponibles. Le dernier propose une aide au pédalage de 320 %, c’est parfait pour s’attaquer aux montées les plus rudes.

Enfin, le Decathlon Rockrider E-EXPL 700 S embarque une batterie de 630 Wh qui, à elle seule, est capable d’assurer une autonomie maximale de 100 km. Ce n’est pas tout, puisqu’il est possible de l’accompagner d’une extension de batterie de 360 Wh vendue séparément et qui se fixe au niveau du porte-bidon et qui confère un supplément d’autonomie de 50 km, ce qui donnerait une autonomie totale de 150 km ! Une recharge complète de la batterie de 630 Wh dure dans les 4h30.

