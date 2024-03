Décathlon baisse déjà de 400 € le prix de son récent vélo électrique taillé pour la ville

Joli à regarder et léger, le Decathlon Speed 900E Connect est un bon vélo électrique pour se déplacer en ville. Déjà proposé à un prix très attractif, il est actuellement en promotion à 1 499 euros au lieu de 1 899 euros au départ.

Decathlon offre une gamme complète de vélos électriques. Avec son modèle Speed 900E Connect, la firme française cherche à plaire aux amateurs de vélos électriques sportifs. Taillé pour la ville, il est proposé à un bon rapport qualité-prix et coûte aujourd’hui 400 euros de moins.

Le Decathlon Speed 900E Connect en bref

Un VAE urbain léger avec une fourche en carbone

Un moteur de 250W et un couple de 40 Nm

Endurant : jusqu’à 80 km d’autonomie

En ce moment, le vélo électrique Decathlon Speed 900E Connect passe de 1 899 euros à 1 499 euros sur le site de la marque.

Un vélo soigné au caractère sportif

Le Decathlon Speed 900E Connect à fier allure, avec son look noir et affirme ses traits sportifs avec son cadre haut. Le vélo est vraiment agréable à l’œil, et les quelques soudures apparentes se font discrètes. Son cadre est entièrement en aluminium, mais sa fourche, elle, est en carbone. De quoi garantir un meilleur contrôle des vibrations dans le guidon.

Autre avantage, ce vélo électrique ne pèse que 15 kg et la place parmi les plus légers dans sa catégorie. Vous allez pouvoir le transporter facilement et même monter quelques étages avec, si vous n’avez pas d’ascenseur. En revanche, Decathlon est avare sur les accessoires. Ici, l’éclairage n’est pas intégré et fait l’impasse sur le porte-bagages. On retrouve l’essentiel, à savoir les garde-boues et la béquille.

Pratique pour des déplacements en ville

Pour les déplacements en ville, le vélo urbain de Decathlon, s’appuie sur un couple de 40 Nm avec un moteur d’une puissance maximale de 250 watts, ce qui est suffisant pour la ville. Il est associé à un capteur de pédalage et non de couple. C’est assez dommage, puisque cela rend l’assistance moins réactive et naturelle, comparé à un capteur de couple plus dynamique. Autrement, vous allez pouvoir compter sur trois modes d’assistance, dont un mode marche de 6 km/h. On l’apprécie surtout pour son aspect connecté. Associe au tracker AXA in, il est possibile de géolocaliser le vélo en cas de vol via l’application Decathlon Mobility.

Enfin, sur la partie autonomie, le Speed 900E Connect s’appuie sur une batterie de 250 Wh directement intégrée dans le cadre, et est donc non amovible. Avec un tel accumulateur, ce VAE n’est pas le plus endurant, mais d’après la marque, il table sur environ 30 km par charge en mode 3 et 80 km en mode 1. Bien sûr, tout dépendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement sur des petits trajets. Quant à la recharge, elle se fait en 3 h 30.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.