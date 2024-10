Decathlon brade son Btwin E Fold 500, un vélo électrique pliant, pratique et abordable

Le Btwin E Fold 500 de Decathlon se destine au citadin en recherche d’un vélo électrique pliant et abordable. Si vous faites partie de cette catégorie, vous serez ravis d’apprendre qu’il profite de 200 euros de réduction.

Source : Decathlon

Les vélos électriques pliables sont très pratiques en ville et pour les petits appartements. Compacts et faciles à transporter grâce à leur petite taille, ils se replient en un tour de main. Et quoi de mieux que de se tourner vers Decathlon pour s’en procurer un ? Le Btwin E Fold 500 compte parmi les options les plus abordables du marché. Il est même en ce moment proposé 200 euros moins chers et devient un très bon investissement.

Qu’apprécie-t-on du Btwin E Fold 500 de Decathlon ?

Son système de pliage pratique

Son équipement fourni

Son autonomie qui monte jusqu’à 50 km

Pour acheter le vélo électrique pliable Btwin E Fold 500 de Decathlon, cela vous coûtera 899 euros aujourd’hui, au lieu de 1 099 euros habituellement sur le site de la marque. Vous avez le choix entre deux couleurs : bleu ou vert kaki.

Sachez que vous pouvez aussi bénéficier des aides à l’achat qui permettront de réduire la facture.

Un pliant pratique, mais pas assez léger…

Le Btwin E Fold 500 est un vélo électrique qui a la capacité de se plier sur lui-même et de réduire ses dimensions pour devenir plus compact une fois plié (84 × 73,5 cm x 46 cm). Il prend ainsi moins de place lors de vos déplacements, que ce soit dans les transports ou bien pour le ranger dans votre appartement.

Son système de pliage est pratique : la potence est fixée au niveau du porte-bagages arrière et une poignée est intelligemment placée sous la selle pour pouvoir faciliter son déplacement à côté de soi. Les pédales sont quant à elle pliantes. En revanche, l’E Fold 500 affiche tout de même un poids de 21,4 kg. C’est assez lourd pour un pliable, surtout si vous êtes amenés à faire fréquemment des déplacements intermodaux.

Des performances modestes qui suffisent pour de courts trajets

Avec le Btwin E Fold 500, il ne faudra pas s’attendre à de grandes performances. Ce petit vélo pliant s’appuie sur un moteur de 250 Wh qui délivre un couple de 35 Nm. On aurait apprécié un capteur de couple de 50 Nm, qui offre des reprises et des démarrages plus dynamiques, notamment pour les côtes. Heureusement, la transmission Shimano Tourney à six vitesses apporte un minimum d’amplitude dans l’effort fourni, tout comme le mode d’assistance utilisé (Eco, Normal ou Boost).

Sur la partie équipement, on peut compter sur des freins à patains V-Brake et des roues de 20 pouces avec bandes réfléchissantes pour être mieux vue dans la nuit. Un porte-bagage, une béquille ajustable, des garde-boue avant et arrière ainsi qu’une sonnette sont fournis. Enfin, côté endurance, la batterie amovible de 252 Wh qui confère une autonomie jusqu’à 50 km, avec le mode Éco utilisé. En utilisant le mode le plus puissant, vous aurez droit à une bonne portée théorique de 30 km. À noter, la batterie est intégrée au porte-bagages arrière et verrouillable avec une clé.

