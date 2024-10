Nakamura Roadster Open : ce vélo électrique au look vintage avec 70 km d’autonomie perd 400 € de son prix

Lancé récemment, le Nakamura Roadster Open est un VAE urbain qui est en fait un Vélomad Urbain 2 optimisé. Il reprend une bonne partie de la fiche technique de ce dernier, ce qui n’est clairement pas une mauvaise chose. Si ce vélo électrique vous intéresse, sachez qu’Intersport le propose actuellement à 1 199,99 euros au lieu de 1 599,99 euros.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Intersport, via sa marque de vélos Nakamura, a récemment présenté son nouveau modèle de VAE, le Roadster Open. Un deux-roues qui ne sort en réalité pas de nulle part, puisqu’il s’agit tout simplement d’un Vélomad Urbain 2 rebrandé et optimisé. Nous avions eu l’occasion de tester ce dernier et l’avons beaucoup apprécié ; étant donné que le Nakamura Roadster Open reprend une bonne partie de la fiche technique du Vélomad Urbain 2, ce VAE devrait lui aussi offrir de bonnes prestations. Si vous avez envie de l’enfourcher, sachez qu’il est actuellement disponible à moins de 1 200 euros grâce à une réduction de 400 euros.

Ce qu’offre le Nakamura Roadster Open

Un design sophistiqué

Un moteur Naka Hub One proposant un couple de 35 Nm

Une autonomie de 70 km

Initialement proposé à 1 599,99 euros, le vélo électrique Nakamura Roadster Open est aujourd’hui disponible en promotion à 1 199,99 euros chez Intersport.

Un vélo design bien équipé

Tout comme le Vélomad Urbain 2 avant lui, le vélo électrique Nakamura Roadster Open adopte un design sophistiqué plutôt vintage, avec toujours les mêmes magnifiques poignées et selle Brooks, qui lui confèrent un style vraiment chic. Cependant, notez que le collier de selle ne bénéficie pas de visserie antivol. Là encore, comme sur son cousin, on retrouve un cadre semi-ouvert, pratique à enfourcher donc, qui offre un bon compromis entre accessibilité et style. Côté poids, le VAE pèse 18 kg, ce qui lui permet d’être facilement transportable durant les déplacements intermodaux, par exemple.

Sur ce VAE, on trouve également des pneus WTB de 47 mm de largeur, associés à des garde-boue fournis de série, bien pratiques pour les sols mouillés. Une béquille est aussi présente. En revanche, aucun porte-bagages n’est proposé par défaut, mais il sera possible d’en ajouter un en option. Tout comme sur l’Urbain 2, le Roadster Open n’intègre malheureusement aucun éclairage, ni à l’avant ni à l’arrière, ce qui est bien dommage. Enfin, la partie cycle réunit des freins à disques hydrauliques Alhonga avec des disques de 160 mm à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’une transmission Shimano Tiagra 10 vitesses, comme sur le Vélomad Urbain 2.

Un bon deux-roues pour les trajets urbains

Le Nakaramura Roadster Open est taillé pour les courts trajets en ville, et pour cela, il peut compter sur un moteur Naka Hub One capable de délivrer un couple de 35 Nm, ce qui est bien assez pour de petites balades sur des routes plates. La conduite devrait être plutôt confortable, et les pneus larges devraient permettre de combler l’absence de suspensions sur les routes pavées ou moins régulières. Côté freinage, les freins à disque hydrauliques devraient être mordants et progressifs.

Enfin, côté endurance, la marque promet une autonomie de 70 km sur une seule charge grâce à sa batterie de 460 Wh. Bien sûr, tout dépendra du mode d’assistance électrique choisi, des conditions météo ou encore de l’état de la route.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

