Ce vélo électrique Decathlon avec géolocalisation coûte 400 € de moins pendant les French Days

Pour tous vos déplacements citadins, voici le vélo de ville avec assistance électrique BTWIN Speed 900E, actuellement en promotion à -21% chez Decathlon.

Ne perdez plus de temps dans les transports en commun avec le BTWIN Speed 900E, un vélo de ville avec assistance électrique et tout un système de géolocalisation pour le retrouver en cas de perte ou de vol. En espérant que ça n’arrive jamais, bien sûr, et en attendant, vous le retrouvez avec 400 euros de réduction en ce dernier jour des French Days.

Ce qui rend le BTWIN Speed 900E si attractif :

Trois modes de conduite, avec une autonomie jusqu’à 80 km

Moteur de 250W et puissance de couple de 40 Nm

La connectivité intégrée pour le retrouver et être averti en temps réel en cas de tentative de vol

Au lieu de 1 899 euros, le BTWIN Speed 900E est aujourd’hui disponible chez Decathlon pour 1 499 euros. De plus, le montant de la facture peut encore baisser en fonction des aides de l’état dont vous êtes éligibles.

Un vélo électrique léger et performant pour la ville

Le BTWIN Speed 900E est un vélo électrique plutôt taillé pour la ville. Il ne pèse que 15 kg, ce qui lui permet une grande maniabilité, et avec son moteur de 250W avec un couple de 40 Nm, tous vos trajets sont sans effort, même dans les montées. Avec trois modes d’assistance, il s’adapte à vos besoins : Mode 1 jusqu’à 80 km, Mode 2 jusqu’à 40 km et Mode 3 jusqu’à 30 km. Grâce à son cadre en aluminium et à sa transmission mono-vitesse, le Speed 900E est idéal pour les déplacements urbains.

La connectivité intégrée via l’application Decathlon Mobility est un autre atout majeur de ce vélo. Elle permet de géolocaliser votre vélo et même de recevoir des alertes en temps réel en cas de tentative de vol. Ça fonctionne avec un service de connectivité, gratuit la première année puis un abonnement optionnel à faible coût qui peut en freiner plus d’un. Mais au moins, vous aurez l’esprit tranquille.

Équipement et sécurité optimisés pour la ville

Le BTWIN Speed 900E est également conçu pour offrir une sécurité optimale avec ses freins à disques hydrauliques garantissent un freinage puissant et progressif, même dans des conditions humides. L’éclairage avant et arrière, connecté à la batterie, assure la visibilité grâce à un phare avant de 40 lux, essentiel pour circuler en toute sécurité de jour comme de nuit.

Ses pneus renforcés avec protection contre les crevaisons ajoutent une couche supplémentaire de sérénité, tandis que les garde-boues et le carter de chaîne vous protègent des éclaboussures et des salissures.

Sa selle semi-sportive offre une position agréable pour vos trajets du quotidien. Avec des équipements comme des réflecteurs, un antivol U inclus, et une compatibilité avec des accessoires comme un porte-bagages ou une béquille, le BTWIN Speed 900E est en plus évolutif pour s’adapter à votre utilisation.

Si vous êtes en train de prospecter pour acheter un vélo électrique, n’hésitez pas à piocher des idées dans le guide des meilleurs vélos que vous pouvez consulter ici.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.