Decathlon baisse de 300 € le prix de son Rockrider E-EXPL 520 S, un VTT électrique premium et puissant

Ce n'est que récemment que Decathlon propose des VTT électriques tout-suspendus pour des randonnées à vélo sécurisées et confortables. Le Rockrider E-EXPL 520 S est le tout premier modèle de ce type et il promet de belles balades en pleine nature avec sa fiche technique haut de gamme. En ce moment, il est disponible à 2 699 euros au lieu de 2 999 euros chez Decathlon.

Envie d’un VTT tout neuf pour partir à l’assaut des dénivelés pendant les prochaines vacances ? Decathlon propose depuis récemment une gamme de VTT électriques tout-suspendus et le Rockrider E-EXPL 520 S en est le tout premier modèle. S’il est effectivement cher avec un prix de lancement proche de 3 000 euros, il est surtout proposé à un tarif compétitif sur ce segment haut de gamme et il est même encore plus intéressant en ce moment grâce à cette remise de 300 euros chez Decathlon.

Les atouts du Decathlon Rockrider E-EXPL 520 S

Un VTT électrique tout confort et tout suspendu

Une puissance max de 460 W avec un couple de 70 Nm

Batterie de 500 Wh pour une autonomie max de 80 km

Au lieu de 2 999 euros habituellement, le Rockrider E-EXPL 520 S est maintenant disponible en promotion à 2 699 euros chez Decathlon. De plus, il est possible de faire encore baisser la facture grâce aux aides de l’État, leur montant dépend de votre situation fiscale.

Un VTT 5 étoiles du catalogue Decathlon

Avec ce VTT électrique tout-suspendu, Decathlon s’adresse aux amateurs de randonnées à vélo, sur les terrains de type vallée ou moyenne montagne, tout en recherchant à la fois du confort. Avec ses pneus de 29 pouces dotés de grips et surtout des suspensions avant et arrière avec chacune un débattement de 140 mm, même les chemins cassants deviennent agréables à parcourir. Toutefois, les personnes ayant un problème avec la couleur rouge peuvent aller voir ailleurs puisque c’est le seul coloris disponible pour ce VTT.

Le Rockrider E-EXPL 520 S propose aussi un volet connectivité avec l’application Decathlon Ride qui enregistre les trajets parcourus avec nombre de données, allant de la distance à la cadence de pédalage. Du côté des équipements, nous avons cette fois-ci des pédales en résine fournies (ce qui n’est pas toujours le cas), un petit écran embarqué attaché au guidon avec port USB-C pour recharger son smartphone, et des freins à disque hydraulique Tektro M276 qui mériteraient d’être un peu plus efficaces, surtout dans les descentes.

Des performances solides pour des balades épiques

C’est là qu’on rentre dans le dur. En plus d’être confortable et polyvalent, le Rockrider E-EXPL 520 S est un VTT puissant. Il embarque un moteur Brose T capable d’atteindre une puissance maximale de 460 W avec un couple de 70 Nm. Sur un vélo à 3 000 euros, ce n’est pas déconnant du tout. Le Rockrider E-EXPL 520 S devrait en principe pouvoir se rendre quasiment partout, d’autant plus qu’il est doté de quatre modes d’assistance dont le dernier propose une aide au pédalage pouvant s’élever jusqu’à 320 % !

Enfin, le Rockrider E-EXPL 520 S est doté d’une batterie de 500 Wh, on a déjà vu mieux, mais cela permet à Decathlon de vendre ce VTT moins cher et de le rendre plus léger au passage. D’après le constructeur, le VTT est capable de parcourir jusqu’à 80 km sur une seule charge, cette autonomie dépend évidemment de plusieurs facteurs externes. De plus, Decathlon propose une extension de batterie de 360 Wh vendue séparément, se fixant au niveau du porte-bidon et pouvant rallonger cette autonomie de 50 km supplémentaires.

Afin de comparer le Decathlon Rockrider E-EXPL 520 S avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vélos électriques du moment.

