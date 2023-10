Decathlon se lâche avec un sublime coloris lancé sur ce VTT électrique abordable

Le VTT électrique Decathlon Rockrider E-EXPL 700 se pare d’un magnifique coloris violet irisé qui a le mérite de ne pas passer inaperçu. Il reste intéressant de voir Decathlon se lâcher et prendre des risques esthétiques sur des modèles abordables.

Le style d’un vélo électrique peut avoir un impact sur le choix final de l’utilisateur. Et forcément, le coloris qu’on lui attribue est parfois susceptible de faire pencher la balance d’un côté, comme de l’autre. De son côté, Decathlon s’essaye à des petites folies et a le mérite de prendre des risques que l’on peut déjà qualifier de payants tant le résultat semble séduisant.

C’est typiquement ce que l’on peut observer sur le VTT électrique Rockrider E-EXPL 700, vendu 2499 euros par la marque française. Ce modèle se pare d’un nouveau coloris violet irisé tout simplement magnifique, reflétant la lumière à plusieurs endroits selon l’angle de notre regard et de la photo. Bref, cette version potentiellement clivante ne passe vraiment pas inaperçue.

Un atelier dédié au BTWIN Village de Lille

Sachez que Decathlon dispose de son propre atelier, au BTWIN Village de Lille, pour imaginer et tester de nouvelles couleurs sur ses vélos et vélos électriques. Nous avions pu le découvrir en février 2023 lors de notre visite du site. Cela lui garantit une certaine marge de manœuvre et permet à ses équipes de laisser libre cours à leur imagination si besoin.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

Pour le reste, le Decathlon Rockrider E-EXPL 700 conserve sa fiche technique initiale, composée d’un moteur central Brose Drive T d’un couple de 70 nm, d’un capteur de couple, d’une batterie de 630 Wh, de roues de 29 pouces, d’une transmission Shimano Deore à 10 vitesses ou encore de freins à disque hydrauliques TEKTRO M530 à 4 pistons (disque de 180 mm).

Un vert bouteille tout aussi beau

Semi-rigide, ce VTTAE s’appuie sur une unique fourche suspendue X-FUSION RC32 d’un généreux débattement de 130 mm, combinés à une tige de selle télescopique, l’écran Ergo 900 et cinq modes d’assistance. Sans oublier une connectivité Bluetooth pour s’appareiller à l’application mobile Decathlon.

Décliné en quatre tailles (S, M, L et XL), ce Decathlon Rockrider E-EXPL 700 pèse entre 21,9 et 22,4 kg et bénéficie d’une garantie à vie sur son cadre, sa potence et son cintre. Les pièces détachées sont quant à elles garanties deux ans. À noter qu’il existe dans un autre coloris tout aussi magnifique, un vert bouteille minutieusement travaillé.