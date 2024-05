Pas besoin de débourser une grande somme avec cet écran PC Samsung 4K de 28 pouces bradé à 184 € sur Cdiscount

Pour celles et ceux qui ont besoin d'un nouvel écran PC pour travailler chez soi confortablement sans avoir à payer une énorme somme, voici le Samsung ViewFinity UR55. Ce moniteur 4K revient à seulement 184,99 euros.

Bien moins répandus que les écrans Full HD ou 2K, les moniteurs UHD 4K pour PC sont pourtant bien là. Le Samsung ViewFinity UR55 en fait partie, et se trouve être assez polyvalent pour être utilisé en bureautique ou pour de la création avec sa grande surface d’affichage. Il deviendra le parfait allié des personnes régulièrement en télétravail, et se négocie à un super prix grâce à ce code promo.

Les points positifs du Samsung ViewFinity UR55

Une dalle IPS de 28 pouces en 4K

Les technologies HDR10 et AMD FreeSync

Des fonctionnalités pour améliorer la productivité

D’abord à 295,31 euros, puis proposé à 199,99 euros, le moniteur Samsung ViewFinity UR55 passe à 184,99 euros en appliquant le code 15DES129 sur Cdiscount.

Un moniteur assez massif

Le Samsung ViewFinity UR55 fait son petit effet une fois posé sur un bureau. Il en impose avec sa diagonale de 28 pouces, et dispose d’un pied ergonomique réglable seulement en inclinaison. Du côté de la connectique, on retrouve le strict minimum, à savoir deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et un port jack nécessaire puisque cet écran est dépourvu de haut-parleurs. Dommage de ne pas y retrouver un ou deux ports USB.

Pensé pour les télétravailleurs et les créateurs graphiques, quelques fonctionnalités sont mises à disposition, comme scinder l’écran en plusieurs cadres de travail et être ainsi plus productif. C’est à cela que servent les technologies PIP et PBP, afficher les images de deux sources différentes en même temps, tandis que la fonction Easy Setting Box propose plusieurs schémas de division, et ainsi optimiser l’utilisation multitâche selon les besoins de chacun.

Tous les ingrédients réunis pour une belle qualité d’image : 4K, HDR10…

Simple d’apparence, son plus grand atout reste sa qualité d’affichage. Le ViewFinity UR55 offre une définition UHD 4K de 3 840×2 160 pixels. Cette définition est parfaite pour s’adonner à des créations graphiques ou tout simplement regarder des films et des séries en streaming. La dalle est même compatible HDR10 afin d’obtenir un pic lumineux plus accru, et une image plus détaillée et contrastée.

Le moniteur est même compatible avec la technologie Freesync de chez AMD afin de garantir aux joueurs une fluidité à toute épreuve. Il n’est pas pensé pour ce type d’expérience, puisque ici, le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 60 Hz côté rafraîchissement d’image. Notons tout de même que le retard à l’affichage est pour le moins maîtrisé, car il atteint seulement 4 ms, ce qui est bien plus avantageux qu’une dalle TV par exemple.

Afin de comparer le moniteur de Samsung avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC pour la bureautique.