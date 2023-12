Le puissant HP Victus 16 (RTX 4070 + Ryzen 7-7840HS) coûte 400 € de moins aujourd’hui

Avec un Ryzen 7 7840HS et une RTX 4070, le HP Victus 16-s0010nf saura démontrer de hautes performances en jeu. Si vous cherchez un laptop gaming complet, se diriger vers ce modèle est un bon choix, surtout maintenant qu’il coûte 1 199 euros, au lieu de 1 599 euros.

Sur le secteur des ordinateurs portables dédié au gaming, HP compte parmi les meilleurs constructeurs du marché. Avec sa gamme Victus, la marque apporte aux joueurs et aux joueuses une solution mobile pour les AAA performante. C’est le cas avec le modèle 16-s0010nf, qui, avec sa fiche technique musclée, se négocie à un prix plus doux après 400 euros de remise immédiate.

Le HP Victus 16-s0010nf, c’est …

Une dalle Full HD de 16 pouces à 144 Hz

Un combo performant : RTX 4070 + AMD Ryzen 7 7840HS

Un SSD de 512 Go + 16 Go de RAM

Avec un prix barré à 1 599,99 euros, le laptop HP Victus 16-s0010nf se trouve désormais au prix de 1 199,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Un laptop nomade bien fini

Face au HP Victus 16-s0010nf, il n’est pas étonnant de trouver un design typique des ordinateurs portables gaming, avec un clavier rétro-éclairé. Pourtant, à côtés de certains concurrents, le modèle d’HP choisit la discrétion, pas de RGB ou de trait typé gaming, on est face à un laptop élégant et étonnamment fin. Il est aussi facile à transporter, avec ses 2,2 kg, pour vous accompagner dans vos déplacements.

Le Victus 16-s0010nf offre même une connectique plutôt fournie, avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un lecteur de cartes microSD, sans compter la prise jack 3,5 mm. On a même un port Ethernet pour assurer une connexion Internet stable, ce qui peut être bienvenu pour vos parties en multijoueur. Son écran d’une diagonale de 16 pouces est suffisamment confortable pour jouer ou travailler. La dalle IPS affiche une définition Full HD, mais on apprécie surtout son taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et réactive.

Taillé pour jouer en ultra

Ce PC portable veut plaire aux joueurs et aux joueurs en quête de performances. Pour cela, HP équipe sa machine d’une puce AMD Ryzen 7 7840HS (jusqu’à 5,1 GHz en mode boost) couplé à une Nvidia GeForce RTX 4070. De quoi faire tourner les derniers titres en date sous leur meilleur jour et sans accroc en 1 440p avec les features activées, à savoir le ray tracing et le DLSS 3.

Avec 16 Go de RAM, le laptop est aussi à l’aise pour faire du multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, on retrouve un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter plus d’espace pour accueillir votre bibliothèque de jeu et surtout une dose de réactivité à l’ensemble du système. Enfin, comptez environ 5 heures en utilisation modérée, c’est peu, mais il ne faut pas en demander plus pour ce type d’appareil. La bonne nouvelle, c’est qu’il est compatible avec la charge rapide : 30 minutes suffisent à récupérer 50 % de la batterie.

Curieux de découvrir d’autres références dans le domaine ? Nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.