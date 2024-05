Adieu Google Assistant, bonjour Gemini : ce qui change sur Android

Android est sur le point de subir une mise à jour majeure avec l'arrivée de Gemini. L'IA de Google va s'intégrer profondément dans l'OS.

Vous utilisez probablement Google Assistant sur votre téléphone Android depuis un moment déjà. Mais saviez-vous que cette fonctionnalité est sur le point de disparaître ? En effet, Google a annoncé que Gemini allait remplacer Google Assistant sur Android. Mais qu’est-ce que Gemini, et qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs d’Android ? Il y a aussi de nombreuses annonces à ce sujet hier soir à l’ouverture de la Google I/O.

Pour aller plus loin

La fin d’Android ? Google change de cap

Comme vous allez le voir, Android 15 a été peu évoqué, il a surtout été question d’une intégration profonde de Gemini dans Android.

Gemini, qu’est-ce que c’est ?

Gemini est la technologie d’intelligence artificielle développée par Google. C’est un nom un peu fourre-tout pour Google, puisque Gemini représente plusieurs modèles de langage, des chatbots IA, etc.

Mais c’est bien Gemini qui va remplacer Google Assistant sur Android, et il offrira de nombreuses fonctionnalités pour les utilisateurs.

Gemini sera capable de s’intégrer en profondeur au système d’exploitation mobile d’Android et aux applications de Google, ce qui permettra aux utilisateurs de l’utiliser de manière plus intuitive.

Les nouvelles fonctionnalités de Gemini

Tout d’abord, il sera possible de faire glisser et déposer des images générées par l’IA directement dans les applications Gmail, Google Messages et d’autres applications. Les utilisateurs de YouTube pourront également appuyer sur « Demander cette vidéo » (Ask this video) pour trouver des informations spécifiques à partir de cette vidéo.

De plus, les utilisateurs de Gemini Advanced, qui paient 21,99 euros par mois pour accéder à l’IA et reçoivent 2 To de stockage ainsi que d’autres avantages de Google One, auront la possibilité d’utiliser une option « Demandez ce PDF » (Ask this PDF) qui permet d’obtenir des réponses à partir du document sans avoir à lire toutes les pages.

Gemini sera également capable de générer des légendes sur des photos, poser des questions sur les articles que vous lisez et effectuer d’autres tâches génératives d’IA, similaires à d’autres chatbots d’IA.

Cependant, il aura une certaine concurrence sur les appareils mobiles, notamment avec le modèle GenAI, GPT-4o d’OpenAI, qui fonctionne avec le texte, la parole et la vidéo, y compris ce que l’appareil photo du téléphone voit.

Ici, Google a un avantage non négligeable : il peut déployer Gemini sur des centaines de millions d’appareils en quelques mois.

Gemini Nano, le modèle de base sur l’appareil

Le modèle de base sur l’appareil sur Android, Gemini Nano, sera mis à niveau pour inclure la multimodalité. Cela signifie qu’il sera en mesure de traiter la saisie de texte ainsi que d’autres moyens de traitement de l’information, y compris les vues, les sons et le langage parlé. Il a même été question d’une option qui analyse votre appel en cours pour vous signaler s’il s’agit d’une arnaque.

Google a également annoncé des suggestions dynamiques, dans lesquelles le modèle Gemini Nano sur l’appareil comprend le contenu et le contexte à l’écran pour offrir des suggestions plus contextuelles.

Ainsi, lorsque vous démarrez Gemini sur n’importe quelle application, disons une application de messagerie telle que Google Messages, Gemini regardera la conversation sur l’appareil, comprendra le contexte, puis donnera des suggestions sur les choses à rechercher. Cela vous évitera de définir le contexte de votre recherche.