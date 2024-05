Gmail : comment Gemini veut lire, trier, écrire et organiser vos mails à votre place

Pendant la Google I/O 2024, Google a montré comment Gemini 1.5 Pro veut chambouler la manière dont vous interagissez avec vos mails dans Gmail.

La Google I/O 2024 est, comme prévu, particulièrement axée sur l’intelligence artificielle et plus précisément sur les nouvelles capacités débloquées par Gemini 1.5 Pro, le dernier modèle de langage (LLM) de Mountain View. Et évidemment, vous allez retrouver ce LLM dans tout un tas de services Google, à commencer par Gmail.

Plus besoin de lire vos mails

Le service de messagerie va ainsi voir ses fonctions IA aller un cran plus loin en termes de possibilités dans Workspace. Et s’il faut retenir surtout une chose, c’est que grâce à Gemini 1.5 Pro vous allez pouvoir générer en quelques secondes des résumés concis et clairs des informations importantes à retenir de plus mails différents dans Gmail.

On vous l’accorde, dit comme cela, ce n’est pas forcément très clair. Google donne heureusement un exemple. Imaginons que vous cherchiez à faire réparer le toit de votre maison. Vous entrez en contact avec un artisan et vous échangez plusieurs messages. Il est possible que vous perdiez le fil alors pour vous remettre les idées au clair, vous demandez simplement à Gemini de vous faire un résumé des éléments essentiels à retenir.

Très bien. Vous avez désormais la disponibilité et le tarif proposé par ledit artisan. Mais vous vous rappelez avoir également échangé avec d’autres professionnels à ce sujet quelque temps auparavant. Au lieu de rechercher les emails concernés puis de comparer les prix des devis, vous pouvez demander à Gemini de faire ce travail pour vous.

Ce n’est pas terminé. Gemini va ensuite vous suggérer des réponses intelligentes, les fameuses « Smart replies » que l’on connait déjà. Mais il y a une nouveauté. Les réponses en question affichent un petit titre pour résumer l’idée générale qu’elles vont transmettre. Dans notre exemple, on peut donc avoir une Smart reply intitulée « Continuer et accepter l’horaire proposé » ou « Décliner la proposition ».

Gemini 1.5 Pro promet en effet de comprendre le contexte des différents échanges et donc d’adapter ses suggestions de réponses avec la plus grande finesse. Petit aspect pratique : un long appui sur l’une de Smart Reply permet de lire l’intégralité du messsage proposé en transparence afin de voir si celui-ci vous convient.

Les résumés de mails évoqués ici arrivent dès ce mois de mai pour les utilisateurs Gmail dans le programme Workspace Labs. Les Smart Reply plus sophistiquées débaqueront, elles, juillet, pour ces mêmes personnes.

Un lien plus fort entre Gmail et les autres applications Google

Figurez-vous que les promesses de Gemini 1.5 Pro dans Gmail ne s’arrêtent pas là. L’intelligence artificielle veut connecter plus étroitement que jamais Gmail aux autres applications de Google et créer des automatismes quand elle estime que c’est pertinent. Prenons donc un autre exemple. Vous recevez régulièrement par mail des factures à trier et à traiter.

Pour vous aider dans cette tâche, vous pouvez simplement demander à Gemini de créer un tableau Sheets parfaitement organisé et un dossier Drive dédié à partir des factures reçues en pièces jointes dans vos mails. L’IA vous proposera ensuite d’automatiser cette tâche et vous pourrez alors avoir l’esprit tranquille sachant que vos factures seront toujours bien rangées et bien suivies. C’est en tout cas la promesse de Google.

Cette organisation et automatisation des tâches arriveront dans le programmes Workspace Labs en septembre.