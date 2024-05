Google Photos : comment Gemini va retrouver n’importe laquelle de vos photos

Avec la fonctionnalité Ask Photos, Google Photos va devenir encore plus « intelligent » en s'appuyant sur le chatbot Gemini. C'est l'une des (nombreuses) annonces faites par Google lors de sa conférence ce 14 mai.

Ce mardi 14 mai au soir, c’était la Google I/O 2024, la grande conférence annuelle de Google dédiée à ses innovations logicielles. Le dirigeant Sundar Pichai a longuement parlé de Gemini, le chatbot de Google qui s’intègre dans toutes les applications de l’entreprise. Y compris Google Photos par l’intermédiaire de la fonctionnalité Ask Photos.

Ask Photos : la fonctionnalité qui intègre Gemini dans Google Photos

Comme l’a précisé Sundar Pichai, 6 milliards de photos sont mises en ligne chaque jour sur Google Photos. Si vous en faites partie, c’est peut-être que vous utilisez beaucoup l’application. Et si jamais vous avez un abonnement, vous avez de quoi en mettre et surtout de quoi ne plus s’y retrouver. Depuis des années, Google Photos intègre de nombreuses fonctionnalités pour retrouver les visages de vos proches ou des objets précis. Mais avec Gemini, Google entend aller plus loin. Grâce à la fonctionnalité Ask Photos présentée lors de la Google I/O, on pourra demander de retrouver tout et n’importe quoi dans ses photos.

Pour guider les futurs utilisateurs, Google a présenté quelques cas d’usage. Par exemple, vous pourriez retrouver la plaque d’immatriculation de votre voiture. Auparavant, Google n’aurait donné que des photos de votre voiture, sans forcément que la plage y apparaisse.

Google Photos entend aussi vous aider à vous remémorer certains souvenirs, ou bien l’évolution de vos proches. Par exemple, les progrès en natation de votre enfant : alors Ask Photos vous montrera des photos de votre cher bambin dans l’eau à différentes époques, voire un certificat de natation. En plus de montrer des photos, Ask Photos peut rappeler où et quand elles ont été enregistrées.

Une fonctionnalité pour Google Photos qui arrive cet été

La fonctionnalité est prévue pour cet été, « avec d’autres fonctionnalités à venir », a conclu le PDG de Google Sundar Pichai. On ignore si cette fonction d’intelligence artificielle sera disponible dans tous les pays.

On sait que l’Union européenne est un marché complexe d’un point de vue législatif pour l’IA générative. Des fonctions de Gemini n’y sont pas accessibles et c’est ce qui risque de poser un problème dans les ambitions innovatrices de l’entreprise.

