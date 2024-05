Google AI Teammate : le collègue je-sais-tout

Google a présenté moult innovations, principalement en matière d'intelligence artificielle générative. Une technologie qui s'insère jusque dans les travaux en équipe, avec l'AI Teammate, ou le Coéquipier IA.

La Google I/O 2024 a eu lieu ce mardi 14 mai en direct de San Francisco. La firme américaine a dévoilé beaucoup de nouveauté en termes d’intelligences artificielles. Il y a eu la révolution du moteur de recherche, le futur de la recherche multimodale avec le Project Astra, l’arrivée de Gemini Advanced ou encore l’intégration de Gemini dans Gmail. Aussi, Google a présenté l’AI Teammate, sorte de coéquipier parfait pour vos travaux de groupe dans le monde professionnel.

Le coéquipier à l’attitude faussement humaine : l’AI Teammate

Gemini débarque en fait dans plein d’applications de Google de la suite Workspace, mais de manière à travailler en équipe. Le constat avancé par Google est simple : on envoie des mails, on commente des documents, on discute dans des conversations instantanées, etc. Le tout en équipe, mais il est parfois difficile de savoir qui fait quoi et qui a fait quoi.

L’AI Teammate permet en fait de créer des équipes, avec pour chacune d’entre elles un espace dédié. Il peut y en avoir plusieurs au sein d’une même organisation, avec une description et des instructions. C’est de cette interface notamment qu’on peut attribuer ou retirer des permissions, sur des documents stockés sur Google Drive par exemple.

Dans Google Chat par exemple, il permet de résumer les conversations ou répondre à des questions pour tout le monde par exemple, peut-on lire sur le blog de Google Workspace. L’AI Teammate qu’on a configuré peut être invoqué dans n’importe quelle conversation sur Google Chat où il est présent. Si l’on pose une question dans une conversation, le chatbot peut aller chercher l’information dans d’autres conversations, mais aussi dans des documents communs. Le tout pour synthétiser à partir de toutes les informations qu’il a pu collecter un peu partout. Il est également possible de lui demander de créer des documents entiers, par exemple un résumé de réunion et de l’envoyer à qui on le souhaite.

Autres cas d’usages : la création d’une liste de tâches, la planification d’une réunion notamment. Pour ce dernier, on peut imaginer que l’AI Teammate place des réunions de groupe en fonction des agendas de chacun automatiquement. Naturellement, cette fonctionnalité issue de Gemini sera disponible dans Slides, Meet, Docs, Sheets, Drive ou encore Gmail. Pour le moment, Google n’a indiqué aucune date de déploiement pour l’AI Teammate. On sait simplement que la fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs Google Workspace.