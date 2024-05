Adieu à la 4K sur smartphone : la seule marque qui persistait abandonne à son tour

En 2015, Sony Xperia créait la surprise en dévoilant le premier smartphone équipé d'un écran 4K. Une résolution impressionnante, mais qui laissait déjà dubitatif quant à son utilité réelle. Aujourd'hui, le constructeur japonais a décidé de mettre fin à la 4K sur ses smartphones, en dévoilant le Xperia 1 VI équipé d'un écran Full HD+.

Vous vous souvenez en 2015 ? Sony lançait le premier smartphone 4K. Une dalle IPS Triluminos de 5,5 pouces dotés d’une définition 4K, soit 3840 × 2160 pixels pour une résolution record de 801 ppp.

Sony Xperia a longtemps persévéré dans la 4K sur smartphone, mais aujourd’hui, le constructeur japonais a décidé de mettre fin à cette tendance. Le Xperia 1 VI, dernier né de la marque, est équipé d’un écran Full HD+ OLED, une définition bien inférieure à la 4K, mais qui présente d’autres avantages.

En effet, l’écran Full HD+ est alimenté par la nouvelle technologie de reproduction des couleurs de BRAVIA, qui utilise l’IA pour améliorer le contraste, la couleur et la clarté. De plus, l’écran a un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, offre 50 % de luminosité en plus que l’année dernière et est plus économe en énergie qu’auparavant.

Ce choix de la Full HD+ s’explique également par le fait que la 4K sur smartphone était un peu overkill. L’œil humain a une capacité limitée à percevoir les détails, en particulier aux distances de visualisation typiques des smartphones.

La définition, et donc la résolution aussi, n’est qu’un élément qui fait qu’un écran est net : la disposition des pixels, le taux de rafraichissement, la luminosité, le contraste, les couleurs, les applications… tout joue ! Sony Xperia a donc fait le choix de se concentrer sur d’autres aspects de l’écran.

La fin de la 4K sur smartphone, une tendance qui se confirme

Sony Xperia était le seul fabricant à vendre des smartphones 4K. En effet, tous les autres fabricants ont fait le choix de se concentrer sur d’autres aspects de l’écran, la norme est donc du Full HD+ jusqu’à du QHD+ en fonction de la taille de l’écran.

C’est le cas par exemple d’Apple, qui propose des écrans Retina HD sur ses iPhone, avec une définition bien inférieure à la 4K, mais une qualité d’image qui reste malgré tout très bonne. Samsung, de son côté, propose des écrans Super AMOLED avec une définition Quad HD+, qui offrent une qualité d’image exceptionnelle, sans pour autant atteindre la 4K.

Cette décision s’explique par des raisons techniques et économiques, mais aussi par le fait que la 4K sur smartphone n’est pas forcément utile, et que les utilisateurs sont prêts à faire des compromis sur la définition d’écran, pour bénéficier d’autres fonctionnalités plus utiles au quotidien.

Le choix de Sony d’abandonner la 4K sur ses smartphones ne signifie pas un recul technologique, bien au contraire. Il s’agit d’une réorientation vers des aspects plus pertinents pour l’expérience utilisateur.

D’ailleurs, les écrans 4K, et les définitions au-dessus, sont particulièrement bénéfiques pour les applications de réalité virtuelle et mixte. Avec un casque de réalité mixte, l’écran est placé tellement très près des yeux, chaque pixel devient visible. Une résolution plus élevée signifie moins de « screen door effect » (effet de grille) et une expérience de visionnage plus immersive.

Notez tout de même que pour les photographes, vidéastes et graphistes, un écran 4K sur un smartphone peut être un outil précieux. Surtout que la grande majorité des smartphones filment désormais en 4K, et même en 8K. Mais, ça reste un usage de niche.

Pour information, le Xperia 1 VI sera disponible à la vente à partir de début juin au prix public conseillé de 1 399 euros. Un article dédié sera publié sous peu.