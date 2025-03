Chromecast avec Google TV : Android 14 débarque, mais ne l’installez pas pour le moment

Le Chromecast avec Google TV passe à Android 14, mais tout n’est pas parfait.

Le Chromecast avec Google TV vient de recevoir une mise à jour. Oui, même s’il n’est plus officiellement vendu par Google, il a reçu une nouvelle version d’Android.

On passe d’Android 12 à Android 14, et ça, c’est sympa sur le papier. Mais attention, certains utilisateurs ont rencontré des problèmes.

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

Cette version, baptisée UTTC.241218.004 (oui, un nom bien geek), pèse 809 Mo. Elle fait passer l’appareil d’Android 12 à Android 14, soit un bond de deux versions du système qui fait tourner nos smartphones et tablettes.

Mais pourquoi c’est important, cette histoire d’Android 14 ? En gros, chaque nouvelle version apporte des améliorations : une interface plus fluide, une meilleure sécurité, et parfois des petites fonctionnalités bonus. Ici, Google promet une stabilité améliorée et un correctif de sécurité valable jusqu’en janvier 2025.

Des nouveautés sympas… et des bugs embêtants

Alors, quoi de concret dans cette mise à jour ? Déjà, elle ajoute des options tirées du Google TV Streamer, comme la compatibilité avec sa télécommande vocale. Cette dernière a une fonction pratique : « Localiser ma télécommande ».

Mais voilà, tout n’est pas rose. Certains utilisateurs, après avoir installé la mise à jour, se sont plaints sur les forums. Par exemple, un utilisateur raconte que ses fichiers locaux (des vidéos ou musiques stockées sur une clé USB) ne passent plus. Un message de « faible puissance » s’affiche, alors qu’il utilise une alimentation de 30 W – largement assez pour faire tourner la clé. Un autre rapporte que son Chromecast ne détecte plus sa clé USB, même après avoir tout débranché et redémarré. Pour l’instant, ces soucis semblent toucher une minorité, mais c’est assez pour semer le doute.

Si vous utilisez souvent votre Chromecast pour regarder Netflix ou YouTube, pas de panique, ça devrait marcher nickel. Par contre, si vous êtes du genre à brancher une clé USB pour mater vos vidéos perso, mieux vaut peut-être attendre que Google clarifie la situation ou sorte un correctif.