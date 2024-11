Les 10 offres incontournables qui valent le coup chez Rakuten pour le Black Friday

Pour le Black Friday, Rakuten met le paquet en proposant 3 codes promo spécialement pour l’occasion et rend encore plus abordables les meilleures références du moment : PS5 Slim, iPad Mini 7 (2024), LG OLED77C4… Voici les offres que nous avons retenues.

Si vous voulez faire de bonnes affaires pendant le Black Friday, vous êtes au bon endroit. Il y a des promotions très intéressantes sur des produits habituellement très onéreux, et qui le deviennent beaucoup moins durant cette période. Comment ? Grâce à des codes promo exclusifs à cette journée. Une belle occasion pour profiter des offres proposées par les meilleurs vendeurs de la plateforme.

Les meilleures offres Rakuten lors du Black Friday

Pour le Black Friday, Rakuten à mit en place 3 codes promo ce vendredi 29 novembre de 00 H à 11 H 59 :

15 € offerts dès 119 euros d’achat avec le code BLACK15

40 € offerts dès 499 euros d’achat avec le code BLACK40

150 € offerts dès 1 999 euros d’achat avec le code BLACK150

iPad 9

L’iPad 9 a beau être la tablette la plus abordable du catalogue d’Apple depuis longtemps, son prix descend rarement à un tel niveau : on peut en effet le trouver à seulement 234 euros pendant le Black Friday sur Rakuten.

Pourquoi l’iPad 9 est encore recommandable ?

Son prix très bas pour une tablette Apple

Ses bonnes performances

Son autonomie assez généreuse

Lancé à 439 euros, l’iPad 9 de 2021 est aujourd’hui proposé à seulement 234,99 euros sur Rakuten avec le code BLACK15.

PS5 Slim

La PlayStation 5 Slim est une version un peu plus petite et légère de la PS5 de Sony. Si la PlayStation 5 Pro, plus puissante, est depuis sortie, elle ne justifie pas forcément son investissement de 799 euros, sans lecteur disque qui plus est.

Ce qu’il faut retenir de la PS5 Slim Standard

Compatible 4K 120 Hz et HDR, pour des jeux toujours plus beaux

1 To de stockage sur SSD et possibilité d’en ajouter un second

Rétrocompatible PS4 avec mode Game Boost pour améliorer les jeux

Au lieu de 549 euros, la PS5 Slim Standard est aujourd’hui disponible en promotion à 454 euros sur Rakuten (vendeur Carrefour) avec le code FRANDROID20.

MacBook Pro M4 2024

Pour les créatifs, développeurs et professionnels exigeants qui voudraient craquer pour le dernier MacBook Pro avec la puce M4, sachez que lors du Black Friday, Rakuten vous fait économiser 150 euros sur la facture grâce à un code promo.

Les points positifs du MacBook Pro M4 2024

Performances exceptionnelles (même sur batterie)

Autonomie extraordinaire

Très bon écran mini-LED

Construction impeccable et système de refroidissement actif performant

Le MacBook Pro M4 2024 se négocie à 2 129 euros, mais en appliquant le code BLACK150, le laptop passe à 1 979 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Darty).

Nvidia Shield TV Pro

La Nvidia Shield TV Pro de 2019 n’a rien perdu de sa superbe et demeure l’une des meilleures box Android TV du marché, qui a en plus l’avantage de pouvoir se transformer en console de jeux. Pendant le Black Friday, on la trouve à moins de 170 chez Rakuten.

Les atouts de la Nvidia Shield TV Pro

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos

La présence du service GeForce Now

La puissante puce Tegra X1+, toujours aussi performante

Habituellement proposée à 219,99 euros, la Nvidia Shield TV Pro est désormais disponible à 169 euros sur Rakuten (via le vendeur Darty) grâce au code BLACK15.

Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen)

Si vous êtes à la recherche d’une bonne trottinette électrique, mais sans y mettre le prix fort, la Xiaomi Scooter 4 Lite (2nd Gen) est le modèle idéal. Grâce à un code promo, elle devient plus abordable et tombe à moins de 235 euros.

La Xiaomi Scooter 4 Lite 2nd Gen en résumé

Un design plus moderne, avec un deck plus grand

Rassurante, stable et facile à prendre en main

Freinage régénératif bien dosé

Lancée au prix de 299,99 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen (2024) est désormais proposée à 234,99 euros sur Rakuten (via le vendeur pro Boulanger), grâce au code BLACK15.

Apple iPhone 16

Même les smartphones premium et récents n’échappent pas aux promotions pendant le Black Friday ! Annoncé il y a deux mois, l’Apple iPhone 16 profite déjà d’une belle réduction ! Quand bien même, il n’y a que peu d’évolutions par rapport à l’iPhone 15, ce smartphone est toujours un bon élève pour ce qui est de l’écran, des performances et des photos.

Les points forts de l’Apple iPhone 16

Peu de compromis par rapport à l’iPhone 16 Pro

Une puce A18 performante

Smartphone bien fini avec écran lumineux

Au lieu de 969,99 euros, l’Apple iPhone 16 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 769,99 euros dans sa version globale sur Rakuten.

Apple iPad Mini 7 (2024)

Tout comme avec ses iPhone, Apple décline ses tablettes tactiles iPad sous différents formats. Ici, nous vous parlons de l’iPad Mini, le format le plus petit de la gamme avec un écran de 8,3″. Une petite tablette à emmener partout pour profiter de tous vos contenus multimédias sans limites, avec une bonne puissance générale et surtout une promotion de plus de 100 euros pour le Black Friday.

Les points forts de l’Apple iPad Mini 7 (2024)

Une autonomie de 14 h 30 en usage mixte

Une puce A17 Pro pour un max de puissance

Un format compact et tout mignon

Au lieu de 609 euros, l’Apple iPad Mini 7 (2024) est aujourd’hui disponible en promotion à 479,98 euros sur Rakuten. Notez qu’il s’agit d’une version internationale.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est actuellement l’un des smartphones Android les plus puissants du marché. Boosté par des composants puissants et d’une IA avancée, il bénéficie aujourd’hui d’une promotion totalement inédite pour le Black Friday.

Les atouts du Samsung Galaxy S24 Ultra

La qualité folle de l’écran Amoled LTPO de 6,8″ à 120 Hz

One UI atteint son apogée en termes d’interface

Toutes les fonctions Galaxy AI pour améliorer son utilisation

Au lieu de 1 469 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S24 Ultra avec 256 Go de stockage est actuellement en promotion à 839 euros sur Rakuten avec le code BLACK40.

LG OLED77C4

Le prix actuel du LG OLED77C4 est la preuve que l’on peut encore acheter des grands TV 4K OLED sans payer le prix fort. Il suffit d’être patient. Pour ce modèle, il a fallu seulement quelques mois pour que le prix passe de 3 290 euros à 2 040 euros grâce à cette offre Rakuten lors du Black Friday.

Les points essentiels du TV LG OLED77C3

Une dalle OLED lumineuse

Un processeur performant pour l’upscaling

La présence de 4 entrées HDMI 2.1 QMS

Au départ à 3 290 euros, le TV LG OLED77C4 est désormais proposé à 2 040 euros chez Rakuten avec le code BLACK150.

Nintendo Switch OLED

Bonne nouvelle, si vous envisagiez de faire l’acquisition de la Nintendo Switch OLED, c’est l’occasion ! Pour le Black Friday Day, l’actuelle meilleure console de Big N tombe à 264 euros chez Rakuten.

La Nintendo Switch Oled est plaisante pour…

Son écran OLED de 7 pouces aux fines bordures fines

Son design revu et même modernisé

La présence du port Ethernet sur le dock

Sortie au prix de 349 euros, la Switch Oled de Nintendo s’affiche aujourd’hui à 279 euros sur le site Rakuten, mais en appliquant le code BLACK15, la console revient à 264 euros.

