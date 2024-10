Sosh améliore les forfaits mobiles de ses anciens clients avec des enveloppes de 200 à 300 Go par mois

Comment mieux démarrer la semaine qu’en apprenant que son forfait mobile a été considérablement boosté sans que l’on ait à payer plus ? C’est ce qui est arrivé à certains clients Sosh dont le forfait mobile a été révisé pour devenir plus avantageux.

Il y a maintenant plus d’un an que Sosh a lancé son premier forfait 5G dans la douleur et le chaos. Un forfait de 140 Go à 20,99 euros par mois toujours proposé sur le site de l’opérateur aujourd’hui. Pour la première fois, la filiale low-cost d’Orange fait évoluer son offre mais pour une certaine catégorie d’abonnés seulement.

Un forfait 5G de 140 Go qui passe à 200 Go

Ça bouge chez Orange ! Après avoir amélioré les débits de ses Livebox et de la Boîte Sosh, c’est au tour de l’opérateur low-cost d’améliorer son offre. Certains clients du forfait Sosh 140 Go en 5G à 20,99 euros par mois se sont vus notifiés d’une amélioration de leur enveloppe qui passe à 200 Go et 35 Go en roaming, et ce sans augmentation de prix. Selon alloforfait, des séries de 300 Go sont même proposées à d’autres clients.

L’offre n’est pas réservée aux abonnés au forfait 5G de 140 Go, tous les clients Sosh peuvent passer sur le forfait à 200 Go en se rendant sur leur espace client. Toutefois, il semblerait que les nouveaux clients n’aient pas accès à ce forfait de 200 Go. Pour ces derniers, deux forfaits de 140 Go dont un seul en 5G sont proposés, comme ci-dessous :

On peut toutefois s’attendre à une généralisation de cette offre dans les jours ou semaines à venir, comme pour le forfait 5G l’année dernière qui était disponible seulement pour les nouveaux clients dans un premier temps. Reste à savoir si ce forfait attirera du monde. Le forfait 5G de Sosh n’est pas le plus avantageux du marché, RED by SFR propose la 5G sur quasiment tous ses forfaits et beaucoup de MVNO la mettent également en avant dans des offres moins onéreuses.

