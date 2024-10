Orange booste ses débits pour rattraper Free, SFR et Bouygues Telecom

Orange fait évoluer son offre Max en promettant désormais 8 Gbps en débit descendant. Une mise à niveau nécessaire.

Livebox 7 // Source : Orange

Après Bouygues Telecom, Orange a mis à jour son offre Max : 8 Gbps symétriques, tant en download qu’en upload. Cela replace l’opérateur historique en tête de peloton en termes de performances. Jusqu’à maintenant, l’offre grand public plafonnait à 5 Gbps en débit descendant et 1 Gbps en débit montant.

Une symétrie parfaite qui fait rêver, mais du matériel bridé

Commençons par saluer Orange. Proposer 8 Gbps en download, c’est déjà impressionnant, mais offrir la même chose en upload, c’est une bonne nouvelle. De quoi faire rêver tous les créateurs de contenu, les professionnels du cloud…

Pour bénéficier de ce débit, il faut avoir une ligne fibre optique XGS-PON. Le XGS-PON, ou 10 Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network, est une technologie qui présente l’atout majeur de proposer des débits symétriques, soit des débits identiques en réception et en émission, qui atteignent jusqu’à 10 Gbps. SFR a été le premier à exploiter cette technologie,

Cette symétrie parfaite permet à Orange de rattraper Free et sa Freebox Ultra.

Mais voilà, il y a un hic, et pas des moindres. Orange n’a pas changé le matériel fourni avec son offre Max. Du moins, pas encore, contrairement à ce que l’on aurait pu penser.

Voici la Livebox 7 compatible Wi-Fi 7 qu’Orange pourrait lancer en France

On se retrouve donc avec une Livebox 7 un poil modifiée depuis mars 2024, elle dispose désormais d’un port Ethernet à 10 Gbps, mais toujours du Wi-Fi 6E. C’est là que le bât blesse.

Le Wi-Fi 6E, bien que performant, ne permettra pas non plus d’atteindre des débits mirobolants en conditions réelles, que ce soit en émission ou en réception. On se retrouve donc avec une offre qui promet un gros débit, mais dont le potentiel est sévèrement bridé par le matériel fourni.

Proposer des débits aussi impressionnants sans fournir le matériel adéquat pour en profiter pleinement ressemble à une promesse qu’on ne peut pas tout à fait tenir.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs actuels, Orange va proposer ce débit automatiquement d’ici au 31 décembre, et ce, sans surcoût.

Ce que peuvent réellement attendre les clients

Pour la grande majorité des utilisateurs, cette évolution ne changera probablement pas grand-chose à leur expérience quotidienne, du moins à court terme. Les usages actuels, même les plus gourmands, sont loin de nécessiter de tels débits, surtout en upload.

Cependant, pour les professionnels, les créateurs de contenu, ou les entreprises qui manipulent d’énormes quantités de données, cette offre ouvre des perspectives intéressantes… du moins en théorie. En pratique, ils se retrouvent avec une offre alléchante sur le papier, mais dont ils ne pourront pas exploiter tout le potentiel.

Pour combien ?

On parle ici de l’offre la plus élevée pour le grand public, l’offre Fibre Max est à 34,99 € /mois pendant 6 mois puis 57,99 €/mois avec un engagement de 12 mois.

