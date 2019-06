Huami, une entreprise spécialisée dans les wearables et intégrée dans l’écosystème Mi de Xiaomi, vient de dévoiler l’Amazfit Bip 2. Une montre connectée équipée d’un électrocardiogramme (ECG).

On s’y attendait suite aux annonces de Huami de 2018, la marque a officialisé l’Amazfit Bip 2. Elle reprend une fonction de l’Apple Watch Series 4 : elle peut détecter la variation de la fréquence cardiaque (VRC) en temps réel et dispose d’une puce capable de détecter les données ECG (électrocardiogramme). Cela permet d’avoir un suivi continu plutôt que passif de la fréquence cardiaque et une meilleure analyse des données que les montres ou bracelets classiques.

Nous avions déjà testé l’Amazfit Bip première du nom, une montre très complète et vendue à un prix correct, la Bip 2 profite de quelques améliorations notables :

Écran 1,28 pouce avec une définition de 176 x 176 pixels

Processeur Huangshan 1

Capteur PPG BioTracker, capteur ECG

Bluetooth 5.0 , connectivité NB-IoT

, connectivité NB-IoT Résistance à l’eau jusqu’à 30 mètres

Batterie 200 mAh avec une autonomie jusqu’à 7 jours

Comme avec l’Amazfit Verge 2, également annoncé récemment, l’Amazfit Bip 2 dispose d’une connectivité NB-IoT (réseau à bande étroite) qui vous permet d’envoyer des messages d’urgence en temps réel, même sans connexion Bluetooth. Le nouveau capteur vous permet d’obtenir un électrocardiogramme et de conserver son enregistrement de 60 minutes pendant au moins une semaine.

L’Amazfit Bip 2 a été annoncée à 699 yuans soit environ 90 euros, nous n’avons encore l’information quant à sa disponibilité en Europe. Pour rappel, Huami fait partie de l’écosystème Mi, Xiaomi est donc un des actionnaires de l’entreprise — c’est d’ailleurs Huami qui conçoit le Xiaomi Mi Band 4.