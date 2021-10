Xiaomi Redmi Watch 2 : écran AMOLED, 117 modes sportifs, GPS, SpO2 et jusqu’à 24 jours d’autonomie

Xiaomi vient d'annoncer la seconde itération de sa montre connectée, la Redmi Watch 2. Sur le papier, elle a tout pour séduire : écran AMOLED, 117 modes sportifs, GPS, SpO2 et jusqu'à 12 jours d'autonomie

Xiaomi vient d’annoncer toute la série Redmi Note 11. C’est une gamme importante pour eux, elle offre généralement un excellent rapport qualité-prix. Il y aussi les écouteurs Buds Lite 3. Et le fabricant chinois a également profité de l’événement pour dévoiler la Redmi Watch 2.

Passage à l’AMOLED

Comme la Watch Series 7 d’Apple, Xiaomi a affiné les bordures de la montre pour y placer un écran plus grand — la Redmi Watch 2 dispose désormais d’un écran de 1,6 pouce (contre 1,4″ sur l’ancien modèle). Ce que l’on retiendra surtout est le passage à AMOLED à 60 Hz. L’ancienne montre avait un écran LCD IPS. Cet écran OLED bénéficie également d’une définition plus élevée de 320 x 360 pixels.

Cette nouvelle tocante propose également 100 cadrans et prend en charge l’affichage always-on désormais. En plus du nouvel écran, la Redmi Watch 2 dispose d’une liste améliorée de capteurs qui aident à surveiller la fréquence cardiaque, le suivi de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et l’analyse du sommeil. Xiaomi évoque une amélioration de la précision de 35 % par rapport à la génération précédente. La montre prend également en charge le GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou pour suivre les entraînements de course et de plein air.

C’est simple… la Redmi Watch 2 prend en compte 117 modes sportifs différents, y compris la natation. Elle a été conçue pour une résistance à l’eau de 5 ATM (50 mètres). Notez que sa batterie de 230 mAh promet une autonomie d’environ sept jours, Xiaomi évoque même 12 jours si vous utilisez les capteurs avec parcimonie. Un mode économie d’énergie permet même d’obtenir 24 jours d’autonomie.

Elle est aussi équipée d’un microphone et d’un haut-parleur, et elle prend en charge la fonction d’appel via Bluetooth. Vous pourrez donc répondre aux appels directement sur la montre.

La Xiaomi Redmi Watch 2 a été présentée en Chine, nous ne savons pas encore si le modèle dépassera les frontières chinoises. Si tel est le cas, elle pourrait s’appeler la Mi Watch 2 Lite, comme son prédécesseur. En Chine son prix est de 399 yuans, soit environ 54 euros HT, et elle sera disponible en noir, beige et bleu.