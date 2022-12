Smartphones, montre, bracelet et écouteurs : Xiaomi Redmi va finir l’année en beauté

La marque Redmi de Xiaomi va présenter pléthore de nouveaux produits en Chine. Au programme : le Redmi K60 Pro, la Redmi Watch 3, le Redmi Band 2 et les Redmi Buds 4 Lite. Il faudrait aussi s'attendre à un Redmi Note 12 Pro Speed.

La marque Redmi sous l’égide de Xiaomi se prépare à présenter une flopée de nouveaux produits dès le 27 décembre 2022 en Chine. Au programme, il faut s’attendre à des nouveautés du côté des montres connectées et des bracelets connectés, mais aussi des écouteurs sans fil et des smartphones. En effet, voici la liste des produits évoqués : une Redmi Watch 3, un Redmi Band 2, des Redmi Buds 4 Lite, un ou deux Redmi K60 et potentiellement un Redmi Note 12 Pro Speed.

Le Redmi K60 Pro : la star du show a priori

L’accent devrait être mis sur les Redmi K60 Pro. Rappelons que les modèles estampillés K n’ont pour l’instant jamais vu le jour en Europe, mais ils permettent néanmoins de voir à peu près que nous pouvons nous attendre dans les prochains mois. Il y a d’ailleurs des chances que ce téléphone soit renommé sous la marque Poco pour le marché occidental.

Les teasings officiels sur Weibo ne manquent pas. On sait déjà que le Xiaomi Redmi K60 Pro aura un écran « 2K » — soit très certainement une définition QHD –, avec un accent mis sur un ajustement intelligent de la luminosité en fonction du moment de la journée.

Un capteur photo principal Sony IMX800 est également mis à l’honneur avec sa définition de 50 mégapixels et sa stabilisation optique.

GSMArena signale au passage qu’un Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed a aussi fait parler de lui, mais pas par le biais de la marque.

Une image promotionnelle a ainsi fuité sur Weibo montrant ce supposé nouveau smartphone qui viendrait compléter la famille Redmi Note 12 déjà officialisée en Chine. Cette variante aurait droit à un Snapdragon 778G, un écran Amoled, un capteur photo principal de 108 Mpx et MIUI 14.

Quid des Redmi Watch 3, Band 2 et Buds 4 Lite ?

Du côté des wearables, préparez-vous à une montre Redmi Watch dotée d’un écran Amoled de 1,75 pouce et profitant d’une luminosité 15 % plus élevée que sur le précédent modèle avec un pic à 600 nits. La résolution est de 341 pixels par pouce. Les images publiées par la marque montrent déjà un large bouton sur le côté du boîtier et un design très inspiré de celui des Apple Watch.

Le bracelet Redmi Band 2 a, quant à lui, droit à un écran de 1,47 pouce et une épaisseur de 9,99 mm pour le boîtier. Pas de bouton physique en vue, tout passerait par la dalle tactile. Enfin, pour ce qui est des écouteurs, ce sont surtout les coloris éclatants qui sont mis en avant pour l’instant.

Chaque oreillette des Redmi Buds 4 Lite pèse 3,9 grammes. Ils devraient proposer une alternative moins chère aux Redmi Buds 4 classiques.

On en saura davantage dès le 27 décembre 2022.

