Xiaomi lance un bracelet et une montre connectée avec GPS à prix cassé

Xiaomi a dévoilé, en Chine, sa nouvelle montre Redmi Watch 3 et son bracelet Redmi Band 2, deux traqueurs connectés proposés à un prix de moins de 70 euros HT.

Ce mardi, à l’occasion du lancement en Chine de ses nouveaux Redmi K60, Redmi K60 Pro et Redmi Note 12 Pro Speed Edition, Xiaomi a également dévoilé deux nouveaux appareils à porter au poignet : la montre Xiaomi Redmi Watch 3 et le bracelet Xiaomi Redmi Band 2. Comme souvent avec la gamme Redmi du constructeur, ces deux modèles se distinguent par un prix particulièrement attractif.

Une montre GPS avec écran Oled à moins de 70 euros

Du côté de la montre connectée Redmi Watch 3, on retrouve sans surprise un design assez proche de celui de la Redmi Watch 2 lancée en Chine en octobre 2021. La toquante numérique intègre ainsi un écran carré de 1,75 pouce de diagonale avec une définition de 390 x 450 pixels pour une densité de 341 pixels par pouce. Comme sur le modèle de l’an dernier, Xiaomi n’a pas sacrifié la technologie d’écran sur l’autel du prix puisque la Redmi Watch 3 profite d’une dalle Amoled avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Logiquement, on va retrouver de nombreux cadrans proposés avec « plus de 200 » modèles annoncés par Xiaomi. Le système d’exploitation embarquée n’est cependant par Wear OS, mais très probablement RTOS, déjà utilisé par le constructeur sur certaines de ses montres plus haut de gamme, comme la Xiaomi Watch S1. Par ailleurs, la Redmi Watch 3 permet de répondre directement à des appels au poignet à l’aide d’un haut-parleur et d’un microphone embarqués. La montre de Xiaomi intègre également une puce NFC utilisée en Chine pour le paiement sans contact.

Du côté des fonctionnalités de santé non plus, Xiaomi n’y est pas allé de main morte. La Redmi Watch 3 permet non seulement de compter le nombre de pas ou de mesurer la fréquence cardiaque, mais intègre par ailleurs une mesure de la saturation en oxygène dans le sang et même une puce de géolocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, Beidou, Glonass et QZSS. La montre est en outre annoncée comme certifiée 5 ATM et peut donc être utilisée pour la nage à faible profondeur. On retrouve de plus un suivi du sommeil.

Concernant la batterie, Xiaomi a intégré un accumulateur de 289 mAh permettant, sur le papier, une autonomie de 12 jours en usage classique, de 7 jours en usage intense et de 18 heures avec suivi GPS.

La Xiaomi Redmi Watch 3 n’est pour l’instant annoncée qu’en Chine où elle est proposée en deux coloris — noir ou blanc — au tarif de 499 yuans, soit 67 euros HT.

Un bracelet connecté à prix cassé

De son côté, le Xiaomi Redmi Band 2 succède au premier Redmi Band lancé il y a désormais plus de deux ans et demi en Chine en avril 2020. Il s’agit logiquement d’un bracelet connecté reprenant le design de la gamme Smart Band de Xiaomi avec un capteur détachable doté d’un écran rectangulaire. Ici, l’écran LCD TFT affiche une définition de 172 x 320 pixels pour une diagonale de 1,47 pouce, soit une densité de 247 pixels par pouce. Le bracelet est proposé avec plus de cent cadrans à télécharger et permet, logiquement, de mesurer différentes données de santé comme la fréquence cardiaque, le nombre de pas ou le suivi de plus de 30 activités sportives. La mesure de la saturation en oxygène dans le sang est, elle aussi, de la partie, mais pas le suivi GPS.

On va par ailleurs retrouver une certification 5 ATM permettant de porter le bracelet sans crainte à faible profondeur, dans une piscine par exemple. La batterie de 210 mAh va quant à elle permettre jusqu’à 14 jours d’utilisation en usage classique.

Le Xiaomi Redmi Band 2 est annoncé pour l’instant uniquement en Chine. Il y est disponible au tarif de 159 yuans, soit 21 euros HT.

Pour l’heure, Xiaomi n’a annoncé aucune disponibilité en Europe pour sa nouvelle montre Redmi Watch 3 ou son nouveau bracelet Redmi Band 2.

