Xiaomi Redmi K60 Pro, K60 et K60E officialisés : de la puissance à revendre à prix mini

Les Xiaomi Redmi K60 Pro, K60 et K60E viennent d'être présentés par le géant chinois. Une partie d'entre eux devrait être rebrandé en Poco dans le courant de l'année pour le marché européen, même si rien n'a été confirmé pour l'heure par la marque.

Quelques jours après la présentation des Xiaomi 13 et 13 Pro, c’est au tour de la sous-marque de Xiaomi d’entrer en scène. Voici donc le Redmi K60 et sa variante Pro, présentés aux côtés du Redmi Note 12 Pro Speed, la Redmi Watch 3 et le Redmi Band 2. Un Redmi K60E a aussi été annoncé. Ils sont tous sous MIUI 14.

Si cette gamme ne vous dit rien, c’est normal, la série K est bien souvent rebrandé en Poco notamment. Le dernier Redmi K50 a par exemple été adapté en Poco F4.

Redmi K60 Pro : le plus équipé des trois

La fiche technique fait en tous les cas bien envie. Sous le capot, on trouve un Snapdragon 8 Gen 2 avec de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5x et de 128 à 512 Go de stockage UFS 4.0. L’appareil intègre un écran Oled QHD (3200 x 1440) avec une luminosité théorique de 1400 cd/m² et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il cache un capteur d’empreinte. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh et 120W de charge (30W en sans-fil). Selon Redmi, la batterie devrait pouvoir se remplir en 19 minutes.

Source : Redmi Source : Redmi

Pour la photo, le K60 Pro repose sur un capteur IMX 800 (50 mégapixels, type 1/1,49, f/1,88) aidé par une stabilisation optique et logicielle. Un autre appareil photo ultra grand-angle l’accompagne, avec définition de 8 mégapixels (118°).

Redmi K60 et Redmi K60E : de la puissance à revendre

Le Redmi K60 de son côté s’équipe d’un Snapdragon 8+ Gen 1 refroidi par une chambre à vapeur de 5000 mm². Il passe à une batterie de 5500 mAh avec charge de 67 W. L’appareil photo principal est aussi moins qualitatif et passe à une définition de 64 mégapixels.

Le Redmi K60E quant à lui repose sur une puce Mediatek, la Dimensity 8200. Il y a donc fort à parier que ce variant ne fera pas le voyage jusqu’à chez nous. Il intègre un capteur 48 mégapixels avec stabilisation optique ainsi qu’une batterie de 5500 mAh.

Prix et disponibilités

Le Redmi K60 débute à 2499 yuans (338 euros HT) pour s’arrêter à 3599 yuans (486 euros HT), le Redmi K60E va de 2199 yuans (297 euros HT) à 2799 yuans (378 euros HT) et le Redmi K60 Pro s’étale de 3299 yuans (446 euros HT) à 4599 yuans (621 euros HT).

