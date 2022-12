Xiaomi lance de nouveaux écouteurs sans fil à un prix défiant toute concurrence

Xiaomi a dévoilé ses Redmi Buds 4 Lite, des écouteurs sans fil proposés en Chine à un prix équivalent à moins de 20 euros hors taxes.

Alors que Xiaomi a présenté ce mardi en Chine ses nouveaux smartphones Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60E et Redmi Note 12 Pro Speed Edition, le constructeur en a profité pour dévoiler certains accessoires. Outre le bracelet Redmi Band 2 et la montre Redmi Watch 3, la firme chinoise a également levé le voile sur une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Xiaomi Redmi Buds 4 Lite.

Ces nouveaux écouteurs d’entrée de gamme se veulent particulièrement classiques dans leur approche avec un format à tige et une architecture open-fit, sans embouts intra-auriculaires, à l’instar des AirPods 3 d’Apple. Les écouteurs affichent un poids plume avec seulement 3,9 grammes sur la balance.

Ils profitent bien évidemment d’une fonction d’appairage rapide avec les smartphones Xiaomi dotés au moins de la version 12 de MIUI. Ils sont par ailleurs compatibles avec la version 5.3 de la norme Bluetooth. Si Xiaomi ne communique pas sur les codecs audio Bluetooth pris en charge par les Redmi Buds 4 Lite, on peut sans peine tabler sur les deux plus communs du marché, à savoir le SBC et le AAC.

De larges transducteurs pour une bonne restitution des graves

Forcément, en l’absence d’isolation passive et d’embouts intra-auriculaires, les Redmi Buds 4 Lite font l’impasse sur la réduction de bruit active pendant l’écoute. Ils compensent cependant leur manque d’isolation passive et les fuites sonores qui peuvent en découler par de larges transducteurs de 12 mm de diamètre. De quoi assurer une bonne restitution des graves. Par ailleurs, la réduction de bruit est bel et bien présente pour les appels, afin de s’assurer que les microphones se concentrent bien sûr votre voix dans le but de ne pas gêner votre interlocuteur.

Pour les contrôles tactiles intégrés aux touches, Xiaomi propose le double appui pour mettre la musique en pause, le triple appui pour passer à la piste suivante et l’appui long pour activer la faible latence du mode gaming. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP54 et sont donc protégés contre les éclaboussures, la pluie ou la transpiration. Enfin, concernant l’autonomie, Xiaomi annonce jusqu’à 20 heures d’utilisation avec le boîtier et 5 heures avec les Redmi Buds 4 Lite seuls. Le boîtier se recharge par ailleurs uniquement par USB-C et n’intègre pas la charge sans fil.

Annoncés uniquement en Chine pour l’instant, les Redmi Buds 4 Lite y sont proposés en orange, vert, blanc ou noir au prix de 139 yuans, soit 19 euros HT. Aucune commercialisation n’a encore été annoncée en France.

