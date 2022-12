Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition officialisé : un nouveau suffixe pour allonger le nom du smartphone

Xiaomi a présenté en Chine un Redmi Note 12 Pro Speed Edition. Un nom à rallonge synonyme essentiellement d'un changement de puce par rapport au Redmi Note 12 Pro classique.

Plus. Pro. Max. Ultra. Les superlatifs ne manquent pas dans le milieu des smartphones pour montrer que tel ou tel modèle a ce petit supplément d’âme qui le rend plus sophistiqué, performant et cher. Xiaomi vient toutefois nous surprendre avec un Redmi Note 12 Pro Speed Edition.

Certes, ce n’est pas la toute première fois que la marque Redmi en Chine propose une Speed Edition pour un smartphone. Toutefois, on ne s’y attendait pas pour la série des Redmi Note 12 qui avait déjà été officialisée avec plusieurs variantes. Le Redmi Note 12 Pro Speed Edition n’avait d’ailleurs que très récemment fuité.

Ce smartphone a été présenté en marge d’autres smartphones, les Redmi K60. La conférence a aussi été l’occasion de dévoiler la Redmi Watch 3 et le Redmi Band 2 ainsi que les Redmi Buds 4 Lite.

Des changements pour la puce et la photo

Au programme, on retrouve donc le même smartphone que le Redmi Note 12 Pro, mais à deux grandes différences près. D’une part, au lieu d’un Dimensity 1080 on trouve un Snapdragon 778G — et c’est sans doute ce qui vaut ce nom de « Speed Edition ». D’autre part, le capteur photo principal n’est plus un Sony IMX766, mais un Samsung Isocell HM2. On passe donc d’une définition de 50 à 108 mégapixels et d’une taille de 1/1,56 à 1/1,52 pouce. Les autres caméras restent les mêmes (ultra grand-angle et macro).

Du reste, continuez de compter sur une batterie de 5000 mAh avec une charge à 67 W. L’écran Oled de 6,67 pouces ne bouge pas avec sa définition Full HD+ et son taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Même son de cloche pour la RAM (6, 8 ou 12 Go) et le stockage interne (128 ou 256 Go).

Les dimensions du Redmi Note 12 Pro Speed Edition varient à peine par rapport au Note 12 Pro classique : 162,91 x 76,03 x 7,9 mm. Cependant, avec 181 grammes sur la balance, il est plus léger de 6 grammes. Côté interface, il faut compter sur MIUI 14.

Prix du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition est affiché sur le site chinois de la marque au prix de 1699 yuans pour la configuration minimale 6/128 Go, soit un peu plus de 229 euros HT. La version la plus poussée à 12/256 Go vaut 1999 yuans (environ 270 euros HT).

À l’heure actuelle, on ignore encore quels modèles parmi les multiples déclinaisons de la série des Redmi Note 12 arriveront en Europe.

