Redmi K50 : voilà quoi devrait ressembler le prochain smartphone Xiaomi Poco

Le leaker français OnLeaks a publié des rendus 3D du futur Redmi K50. Le smartphone devrait succéder au Poco F3 lancé l'an dernier.

La semaine dernière, Xiaomi lançait en France ses nouveaux smartphones milieu de gamme, les Redmi Note 11, Note 11 Pro et Note 11S. Mais il semble que la firme chinoise ne compte pas s’arrêter là avec sa gamme Redmi. Ce mercredi, le leaker français OnLeaks a publié, en partenariat avec le site Bestopedia, le design et les caractéristiques d’un futur Xiaomi Redmi K50, que l’on pourrait découvrir en Europe sous la gamme Poco.

Good Morning #FutureSquad! For the breakfast, let me show you the vanilla #Xiaomi #RedmiK50 in all its glory through a 360° video and gorgeous 5K renders!😏

On behalf of new Partners @bestopedia -> https://t.co/VI92ECzGiT pic.twitter.com/EzmrH0HU89

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 23, 2022