L’Apple Watch façon Xiaomi devient encore plus abordable après 50 % de réduction

Le prix des montres connectées ne convient pas toujours à toutes les bourses. Pour cela, Xiaomi n’hésite pas à concevoir des produits complets avec des prix bas. Et, c'est la Redmi Watch 3 qui voit son prix passer de 149 euros à 75 euros.

En plus de ses bracelets connectés, le constructeur Xiaomi possède un bon catalogue de montres connectées. La Redmi Watch 3 en fait partie, et veut avant tout plaire aux petits budgets. Elle embarque des fonctionnalités intéressantes, soigne son look et intègre même une puce GPS. Si vous ne souhaitez pas dépenser une grande somme pour une montre connectée, elle est idéale surtout avec 74 euros de moins.

La Xiaomi Redmi Watch 3, c’est quoi ?

Une jolie montre avec un grand écran Amoled de 1,75 pouce

Une puce GPS intégrée, et des fonctionnalités sport/ santé

Une autonomie d’une semaine

Lancée à 149,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 voit actuellement son prix baisser à 75,88 euros sur le site Cdiscount.

Un look inspiré de chez Apple

Contrairement aux modèles précédents, la Redmi Watch 3 affiche des coins plus arrondis et moins rectangulaires et se rapproche un peu plus de la conception des Apple Watch. Pour son tarif, elle présente des finitions particulièrement soignées et embarque une dalle Amoled de 1,75 pouce encadrée de fines bordures. Elle offre d’ailleurs une définition de 390 × 450 pixels pour une densité de 341 pixels par pouce. La luminosité est suffisante pour lire confortablement les informations à l’extérieur.

Lors de notre prise en main, nous avons constaté une navigation agréable et intuitive. D’ailleurs, il n’y a pas que dans le design que la montre chinoise s’inspire de la firme de Cupertino. Il faut dire qu’entre le tiroir d’applications ou le design graphique de cadrans proposés, les codes à l’Apple Watch ne sont jamais bien loin.

Un bon suivi, avec un GPS intégré

Pour les sportifs et sportives, la montre prend en charge pas moins de 120 modes d’entraînement, parmi lesquels on compte la course à pied en extérieur, la randonnée, le cyclisme, la corde à sauter ou encore la natation. Par ailleurs, les amateurs de course à pied ou de randonnée pourront profiter de la présence d’une puce de géolocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, Beidou, Glonass et QZSS, pour avoir un suivi plus précis.

Côté capteurs liés à la santé, la Xiaomi Redmi Watch 3 est capable de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, mais aussi le suivi des cycles menstruels ou encore du sommeil et du niveau de stress. Enfin, côté autonomie, la tocante pourra, d’après la marque, tenir 12 jours en usage classique, 7 jours en usage intense et durant 18 heures avec le suivi GPS activé. C’est un bon score face à d’autres montres vendues plus cher, et vous pourrez l’utiliser durant le sommeil sans à devoir à la recharger toutes les nuits.

Découvrez notre prise en main sur la Xiaomi Redmi Watch 3 pour en savoir plus.

Pour comparer la Xiaomi Redmi Watch 3 avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitions dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2024.

