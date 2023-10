Redmi Watch 3 : l’Apple Watch de Xiaomi est bradée à -40 % sur Amazon

Si vous hésitiez à investir dans une montre connectée, Amazon vous facilite la tâche en proposant la Xiaomi Redmi Watch 3 à 90 euros contre 149 euros à sa sortie. Bien pratique pour suivre son activité, cette montre deviendra votre allié.

Si vous êtes à la recherche d’une montre pas trop chère avec de nombreuses fonctionnalités, Xiaomi saura vous combler avec l’une de ses dernières références : la Redmi Watch 3. Cette tocante prend l’apparence d’une Apple Watch, avec un prix bien plus contenu, avec pas mal de fonctionnalités intéressantes. Notre prise en main nous a permis de voir le potentiel de ce produit et avec 60 euros de remise, il devient plus recommandable.

Les atouts de la Xiaomi Redmi Watch 3

Un design proche de l’Apple Watch, avec un grand écran Amoled

De nombreuses fonctionnalités côté sport et santé

Une puce GPS intégrée et une autonomie solide

Lancée au prix de 149,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 est aujourd’hui proposée à 90,61 euros sur Amazon. En cas de rupture de stock, sachez que le modèle en coloris ivoire est aussi en promotion à 94 euros.

Un design plus travaillé

La Xiaomi Redmi Watch 3 apporte un design plus moderne que ses prédécesseurs, et n’hésite pas à s’inspirer davantage des montres d’Apple, avec son format carré plus arrondis. On est loin de la qualité Apple, mais les finitions sont réussies. Côté écran, la Redmi Watch 3 propose une diagonale généreuse sur sa dalle Amoled de 1,75 pouce. La luminosité est suffisante pour lire confortablement les informations à l’extérieur.

Au niveau de l’interface, on découvre de nombreux cadrans proposés avec plus de 200 modèles. Lors de notre prise en main, nous avons constaté une navigation agréable et intuitive. Il faut dire qu’entre le tiroir d’applications ou le design graphique de cadrans proposés, les codes à l’Apple Watch ne sont jamais bien loin.

Bien équipée pour assurer un bon suivi

Bourrée de capteurs, la montre est capable de compter le nombre de pas ou de mesurer la fréquence cardiaque, mais aussi de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Un suivi des cycles menstruels ou encore un suivi du sommeil et du niveau de stress sont disponibles pour avoir un suivi complet. Côté sport, on a droit à 120 modes d’entraînement, avec la course à pied en extérieur, la randonnée, le cyclisme, la corde à sauter ou encore la natation. Les amateurs de course à pied ou de randonnée pourront profiter de la présence d’une puce de géolocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, Beidou, Glonass et QZSS, pour avoir un suivi plus précis.

Pour finir, la tocante de Xiaomi est assez endurante. Le fabricant promet jusqu’à 12 jours d’utilisation. Si nous n’avons pas eu l’occasion de la tester, il faudra surement s’attendre à moins, dans le cadre où vous activez le GPS ou le mode Always-On. Dans les faits, elle pourra tenir entre 5 à 7 jours avant de tomber en rade de batterie.

Retrouvez notre prise en main sur la Xiaomi Redmi Watch 3.

Pour découvrir la concurrence de la Xiaomi Redmi Watch 3 et la comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleures montres connectées en 2023.

