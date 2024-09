La Xiaomi Redmi Watch 3 est à moitié prix pendant les French Days

Si vous vous empĂŞchiez Ă chaque fois de vous offrir une montre connectĂ©e en raison d’un budget trop serrĂ©, vous pourriez bien jeter votre dĂ©volu sur la Xiaomi Redmi Watch 3. En effet, ce modèle complet est disponible Ă un super prix pendant les French Days : 79,99 euros, au lieu de 149,99 euros, chez Carrefour.

La Xiaomi Redmi Watch 3 a rejoint le catalogue de la marque l’an dernier. Et cette montre connectĂ©e ne manque certainement pas d’atouts, entre son design qui rappelle celui de l’Apple Watch, ses nombreux modes d’entraĂ®nement ou encore son suivi complet de la santĂ©. Elle a aussi et avant tout l’avantage d’avoir Ă©tĂ© lancĂ©e Ă un prix plutĂ´t accessible, et pendant les French Days, elle est mĂŞme encore moins chère grâce Ă une rĂ©duction de quasiment 50 %.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Redmi Watch 3

Une dalle Amoled de 1,75 pouce

Plus de 120 modes d’entraĂ®nement

De nombreuses fonctionnalités de santé

Au lieu de 149,99 euros, la Xiaomi Redmi Watch 3 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 79,99 euros chez Carrefour.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Xiaomi Redmi Watch 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une Xiaomi Redmi Watch… ou une Apple Watch ?

La Xiaomi Redmi Watch 3 est une montre connectĂ©e qui prĂ©sente un design plutĂ´t Ă©lĂ©gant avec son boĂ®tier de 42 x 36 mm aux coins arrondis et ses finitions particulièrement soignĂ©es. Cette apparence vous rappellera d’ailleurs sĂ»rement celle de l’Apple Watch, dont les prĂ©cĂ©dentes Redmi Watch semblaient dĂ©jĂ s’inspirer. Cette fois, la ressemblance est bien plus forte, d’autant plus que le bracelet en plastique TPU au rendu mat copie le design d’accroche des bracelets sport de la firme de Cupertino.

Concernant son Ă©cran, la Redmi Watch 3 intègre une dalle Amoled de 1,75 pouce encadrĂ©e de fines bordures et rafraĂ®chie Ă 60 Hz. Un taux de rafraĂ®chissement qui offre une fluiditĂ© assez satisfaisante. CĂ´tĂ© navigation, les retards tactiles sont très rares et nous avons jugĂ© l’interface plutĂ´t agrĂ©able et intuitive.

Une bonne montre pour le sport

La Redmi Watch 3 peut par ailleurs ĂŞtre une bonne alliĂ©e pour le sport puisqu’elle prend en charge pas moins de 120 modes d’entraĂ®nement, parmi lesquels figurent la course Ă pied en extĂ©rieur, la randonnĂ©e, le cyclisme, la corde Ă sauter, le yoga ou encore la natation (oui, la montre bĂ©nĂ©ficie bien d’une Ă©tanchĂ©itĂ© 5 ATM, qui lui permet d’être immergĂ©e Ă faible profondeur). Les amateurs de course Ă pied ou de randonnĂ©e pourront de leur cĂ´tĂ© profiter de la prĂ©sence d’une puce de gĂ©olocalisation GNSS compatible GPS, Galileo, Beidou, Glonass et QZSS.

Côté santé, la Redmi Watch 3 est capable de mesurer précisément la fréquence cardiaque ou encore la saturation en oxygène dans le sang, en plus de proposer un suivi des cycles menstruels ou encore un suivi du sommeil et du niveau de stress. Bref, une panoplie de capteurs et de données assez complète qui permet de surveiller sa forme au quotidien. Enfin, côté autonomie, la montre peut, selon la marque, être utilisée durant 12 jours en usage classique, 7 jours en usage intense et durant 18 heures avec le suivi GPS activé avant de devoir passer par la case recharge.

Pour en savoir un peu plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre prise en main de la Xiaomi Redmi Watch 3.

