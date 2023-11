Le Single Day AliExpress n’est pas terminé : voici 5 nouvelles offres encore à saisir

AliExpress prolonge les festivités du Single Day jusqu’au 18 novembre. Mais pour faire le plein de bonnes affaires, ne tardez pas, car les stocks sont limités. Pour vous aider, nous avons sélectionné pour vous les plus belles offres tech à saisir.

Fête majeure en Chine, le Single Day ou 11.11 tend à s’imposer dans l’Hexagone. Pour ce jour si particulier, les grands sites d’e-commerce comme AliExpress affichent de belles remises sur une large sélection de produits, et notamment sur leur rayon tech. Une vague de promotions, qui commence le 11/11 et se prolonge chez AliExpress jusqu’au 18 novembre à 8 h 59.

Le choix étant plutôt vaste, nous avons repéré pour vous les meilleurs bons plans de ce Single Day :

Google Pixel 8 Pro : le champion toutes catégories

La firme de Mountain View a dévoilé ses nouveaux Pixel 8 le mois dernier, et la version Pro bénéficie déjà d’une belle remise de 200 euros sur AliExpress, ramenant son prix à 899 euros avec le code promo FR100. Modèle phare de cette fin d’année, le Pixel 8 Pro ne manque pas d’arguments, à commencer par son lumineux écran AMOLED LTPO et QHD+ de 6,7 pouces.

Les performances sont également au rendez-vous, le Pixel 8 Pro étant propulsé par la toute dernière puce de Google, la Tensor G3, ainsi que par 12 Go de mémoire vive. Une puissance qui n’échappe pas aux gamers, mais qui sert aussi la partie photo.

Fort d’un trio de capteurs de 50 + 48 + 48 mégapixels adossé à un stabilisateur optique d’image, le Pixel 8 Pro est aussi salué pour son traitement photo, classé comme l’un des plus efficaces du marché. Un succès essentiellement lié à la puissance et à la simplicité d’utilisation de son outil de retouche photo et vidéo épaulé par l’intelligence artificielle.

En un tournemain, la gomme magique vous permet d’effacer sur vos clichés tous les éléments indésirables, l’anti-flou se charge d’améliorer la netteté de l’image et la meilleure prise concocte des photos de groupe où tout le monde est sous son meilleur jour. Côté vidéo, le Pixel 8 Pro regorge également de fonctionnalités pratiques pour optimiser le rendu et supprime automatiquement tous les bruits environnants.

Autant d’atouts qui lui ont valu d’obtenir la note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G : un appareil photo de 200 mégapixels pour moins de 300 euros

Appartenant au groupe Xiaomi, la marque Redmi est reconnue pour l’excellent rapport équipements-prix de ses smartphones. Officialisé en mars dernier au prix de 499 euros, le Redmi Note 12 Pro+ 5G ne déroge pas à la règle et bénéficie d’une fiche technique plutôt étonnante pour un smartphone de milieu de gamme.

Si le Redmi Note 12 Pro+ 5G profite d’un design soigné et d’un bel écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,67 pouces, il est aussi doué en photo. Xiaomi l’a doté d’un capteur principal de 200 mégapixels, une définition exceptionnelle qui s’avère rare, même sur les modèles les plus haut de gamme. Celui-ci est adossé à un stabilisateur optique d’image et se voit complété par deux autres capteurs, dont un de 8 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et un de 2 mégapixels pour la macrophotographie.

À cette belle configuration s’ajoute une autonomie de plus d’une journée, permise par une large batterie de 5 000 mAh. Xiaomi a également opté pour une charge ultra-rapide 120 W, idéale pour recharger son Redmi Note 12 Pro+ 5G en un éclair.

À l’occasion du Single Day, ce smartphone alimenté par une puce MediaTek Dimensity 1080 et par 8 Go de mémoire vive est disponible à seulement 273,99 euros avec le code promo FR50.

Xiaomi Pad 6 : une belle alliance entre confort, performance et prix doux

Une fois n’est pas coutume, cette année encore Xiaomi est à l’honneur du Single Day d’AliExpress. La nouvelle tablette tactile Pad 6, lancée en avril dernier à 399,90 euros, est disponible jusqu’au 18 novembre au prix réduit de 253,95 euros avec le code promo FR50.

Notée 8/10 par Frandroid, ce modèle polyvalent convient aussi bien au multimédia, à la productivité, qu’au gaming. Xiaomi a misé sur la puce Qualcomm Snapdragon 870 et sur 6 Go de mémoire vive pour la performance, ainsi que sur une large batterie de 8840 mAh pour offrir une journée d’autonomie.

Pour se divertir ou travailler dans le plus grand confort, la marque a opté pour un bel écran de 11 pouces, rafraîchissant l’image à un taux maximal de 144 Hz. Une diagonale et une fluidité qui sont aussi très appréciables lors des appels vidéo, passés à l’aide de la webcam frontale de 8 mégapixels.

Redmi Watch 3 : pour prendre soin de sa santé et de son corps

Sortie en mars dernier à 109,99 euros, la Redmi Watch 3 est déjà en promotion à 68 euros sur AliExpress avec le code promo D11FR08. Fine et légère, puisqu’elle ne pèse que 37 g, cette montre connectée peut vous accompagner sans gêne tout au long de la journée. D’autant qu’elle profite d’une large autonomie de 12 jours.

Depuis son lumineux écran AMOLED de 1,75 pouce, la Redmi Watch 3 permet de suivre sa fréquence cardiaque, son taux d’oxygénation du sang (SpO2), ou encore la qualité de son sommeil. C’est aussi un allié pour améliorer ses performances sportives, ce modèle prenant en charge plus de 120 activités physiques différentes, dont la natation grâce à son étanchéité 5 ATM.

Roborock S8 : un puissant aspirateur-robot lavant à moins de 500 euros

Le Single Day d’AliExpress, c’est aussi une belle occasion de s’offrir un aspirateur-robot haut de gamme à moindre coût. Dévoilé en mars dernier, le Roborock S8 est affiché à tout juste 499 euros au lieu de 579 euros avec le code promo FR100.

Cet aspirateur-robot 2-en-1 ne se contente pas d’aspirer le sol à une puissance de 6000 Pa, il se charge aussi de le laver. Pour lui permettre de venir à bout des tâches les plus tenaces, Roborock l’a équipé d’une serpillère VibraRise opérant tout de même 3000 tours par minute.

En plus, vous n’aurez pas à surveiller le Roborock S8 durant son parcours de nettoyage, car il évite les obstacles sur sa route à l’aide de son capteur infrarouge et soulève automatiquement sa serpillère de 5 mm dès lors qu’il passe sur un tapis pour ne pas le salir. Et grâce à son système de cartographie ainsi qu’à son capteur LiDAR, vous pouvez facilement créer des routines de nettoyage et vous décharger réellement de la corvée du ménage.