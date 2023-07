Faites vos meilleures randonnées avec cette montre connectée Xiaomi à -48 %

Et si c'était le moment de reprendre le sport ? Pour mesurer votre activité physique, rien de mieux qu'une montre connectée ! Des modèles relativement abordables existent, comme la Xiaomi Redmi Watch 3. L'affaire en or : durant le Prime Day d'Amazon, elle est en réduction puisque son prix passe de 149,99 euros à seulement 76,62 euros !

Vous avez prévu des randonnées et autres activités physiques cet été ? Pour connaître réellement vos performances, pourquoi ne pas investir dans une montre connectée ? En plus des mesures de santé, vous allez pouvoir y recevoir vos notifications, consulter la météo… et lire l’heure ! Si un tel produit vous intéresse, vous devez savoir que la Xiaomi Redmi Watch 3 voit son prix baisser de 48 %, puisqu’elle est vendue en ce moment sur Amazon à 76,62 euros. Attention : cette offre n’est disponible que jusqu’au 12 juillet.

La Xiaomi Redmi Watch 3, c’est quoi ?

Un écran Amoled de 1,75 pouces avec plein de fonds d’écran

12 jours d’autonomie

Le GPS intégré

À sa sortie en mars dernier, cette montre connectée Xiaomi était vendue à 149,99 euros. Grâce au Prime Day, son prix n’a jamais été aussi bas : 76,62 euros, soit 48 % de réduction, rien que ça ! Vous avez jusqu’au 12 juillet pour vous la procurer, après, ce sera trop tard.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Redmi Watch 3. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Redmi Watch 3 au meilleur prix ?

Une montre connectée façon Apple Watch, mais pour Android

Dans son design, bien des choses font penser à l’Apple Watch. Son bracelet, la forme de l’écran, les tranches, etc. De quoi donner des lignes élégantes à cette montre, mais qui peuvent être ravivées selon la couleur du bracelet : crème, noir, vert pomme ou bleu turquoise.

À l’intérieur du cadre, un petit écran Amoled de 1,75 pouce permettant d’afficher tout un tas d’informations : heure (c’est primordial), date, notifications, nombre de pas effectués, fréquence cardiaque, calories brûlées, etc. Cet écran occupe 70 % du corps de la montre et promet une luminosité maximale de 600 cd/m². Pour l’accueil de la montre, la marque propose plus de 200 cadrans personnalisés, autour de divers thèmes.

Xiaomi annonce 12 jours d’autonomie sur ce modèle : attention, ce sera significativement moins si vous l’utilisez la nuit pour le suivi du sommeil ou si vous activez le suivi continu de la fréquence cardiaque. En connectant la Redmi Watch 3 à son smartphone, on peut recevoir les appels en Bluetooth et décrocher sans avoir à sortir son téléphone de la poche. La montre permet aussi d’afficher ses notifications : pratique pour rapidement lire un message. On peut même utiliser Alexa, l’assistant vocal d’Amazon.

Une Xiaomi Redmi Watch 3 qui devrait vous contenter pour le sport

Dans cette montre connectée de Xiaomi, on trouve un GPS (plus précisément un GNSS), ce qui va permettre d’avoir un tracé plus précis lors de vos courses. Avec un cadran pesant seulement 37 grammes, vous pouvez l’emmener partout sans jamais vraiment ressentir son poids.

Cette Redmi Watch 3 permet de suivre sa fréquence cardiaque, son nombre de pas, mais aussi le SPO2, à savoir la saturation en oxygène dans le sang. On peut également suivre son sommeil : quantité de sommeil profond, léger, paradoxal, etc. Des exercices de gestion du stress et de respiration profonde sont d’ailleurs proposés, ce qui est utile avant de s’endormir. Aussi, on trouve une fonction de suivi des cycles menstruels.

Sur la partie sport, on compte plus de 120 modes d’entraînement/discipline sportives : course à pied, cyclisme, randonnée, ski, etc. Pour celles et ceux qui ignoreraient par où commencer, on a droit à 10 parcours de course avec différentes intensités. Que les nageurs se rassurent, grâce à sa certification 5 ATM, on peut utiliser la Xiaomi Redmi Watch 3 dans l’eau.

