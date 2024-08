Comment Activision veut drastiquement réduire le poids des jeux Call of Duty

Enfin la cure d’amincissement attendue pour Call of Duty ? Activision a annoncé une série d’optimisations pour réduire la taille des différents téléchargements du jeu, mais aussi son poids sur votre machine.

Source : Activision

Le poids des jeux Call of Duty sur console et PC est régulièrement sujet à des controverses en ligne depuis la sortie de l’épisode Modern Warfare en 2019. Et pour cause, le jeu et ses différents modes peuvent prendre plusieurs centaines de gigaoctets sur votre SSD selon les opus. En juin dernier, on découvrait que Call of Duty : Black Ops 6 et tous ses modes nécessiteraient plus de 300 Go.

S’il est possible depuis quelques années de paramétrer son installation de Call of Duty pour gagner de l’espace de stockage, Activision a décidé d’aller encore plus loin pour affiner encore plus l’empreinte de son jeu sur le SSD de votre console ou de votre PC. L’éditeur vient d’annoncer une série d’optimisations qui seront déployées le 21 août, en amont de la sortie du prochain opus de la saga le 25 octobre prochain.

Des mesures pour alléger Call of Duty sur votre disque dur

La première mesure qu’a annoncée Activision est celle de découpler Call of Duty : Warzone, son mode free-to-play, du téléchargement initiale du jeu. Jusqu’à maintenant, il était inclus à chaque nouvel épisode pour les nouveaux joueurs, une stratégique gagnante pour faire grossir la communauté, mais aussi la taille du jeu. Les joueurs auront le choix de le télécharger Warzone ou de l’installer ultérieurement.

L’autre mesure concerne la fonctionnalité de streaming des textures qui va permettre sur le long terme de réduire grandement la taille du jeu, mais aussi de ses téléchargements. Elle permet de streamer les textures en ligne depuis les serveurs d’Activision sans avoir à les héberger sur son disque dur. Celle-ci existe depuis plusieurs années en réponse à l’espace toujours plus imposant demandé par l’installation de Warzone depuis son lancement.

L’éditeur annonce avoir amélioré le comportement de sa technologie pour « transférer les contenus moins fréquemment utilisés par les joueurs vers un cache de diffusion en continu, ce qui évite de les télécharger directement sur le stockage de l’appareil ». Les joueurs auront le choix de deux nouvelles options s’ils décident d’activer la fonctionnalité : Optimisé, pour des textures de haute qualité avec une plus grande utilisation de la bande passante, ou Minimal, avec des textures de moindre qualité nécessitant moins de bande passante.

La taille de téléchargement initiale du jeu restera cependant conséquente dans un premier temps, même si Activision veut assurer aux joueurs qu’il ne s’agira pas de l’espace que prendra le jeu sur leur machine :

Cette mise à jour réorganise les fichiers du jeu et ajoute de nouvelles technologies afin de préparer le terrain pour l’interface de jeu complète qui arrivera en octobre. Une fois la mise à jour terminée, la taille de Call of Duty diminuera grâce à l’optimisation des fichiers.

Le prochain épisode, Call of Duty : Black Ops 6, sera donc plus léger que Modern Warfare III, qui nécessitait 213 Go sur PC et plus de 140 Go sur consoles. Activision dévoilera la taille du téléchargement initiale du jeu à l’approche de la sortie du jeu le 25 octobre prochain.