Fortnite Chapter 4 ouvre la voie aux jeux de nouvelle génération

Le lancement du chapitre 4 de Fortnite est l'occasion pour les développeurs d'offrir une mise à jour majeure et faire la démonstration de l'Unreal Engine 5.1.

Les deux produits les plus importants de l’éditeur Epic Games sont sans aucun doute Fortnite, le fameux battle royal, et l’Unreal Engine, le moteur de jeu le plus populaire au monde. Le premier joue aussi le rôle de démonstration pour le second.

Dernier exemple, le passage à Fortnite Chapter 4 qui est l’occasion pour Epic Games d’offrir une belle mise à jour du jeu et notamment un passage à l’Unreal Engine 5.1. C’est le premier jeu à notre connaissance qui utilise cette nouvelle version du moteur et met en avant ses fonctionnalités les plus avancées.

Nanite et Lumen : Fortnite n’a jamais été aussi superbe

Avec cette mise à jour, Epic Games a notamment intégré l’utilisation de Nanite et Lumen dans son jeu, ce qui procure le plus de changement visuel au premier coup d’œil.

Nanite permet d’afficher des objets très complexes en termes de géométrie. C’est utilisé pour les bâtiments ou les grands objets et représente en 3D des millions de détails. Epic Games indique que chaque brique, chaque pierre ou planche de bois d’une maison est correctement modélisée.

L’éditeur mentionne aussi l’utilisation de Nanite pour la végétation avec 300 000 polygones pour un simple arbre. Là encore, la modélisation pousse les détails jusqu’à la moindre fleur.

Lumen, c’est le moteur de lumière de l’Unreal Engine 5 qui permet de créer les effets si réalistes que l’on voit sur les captures d’écran du jeu. Il s’agit d’un système d’illumination globale en temps réel à 60 images par seconde utilisant des reflets en ray tracing. Epic Games indique que les effets de lumière seront tout aussi bien utilisés pour les décors statiques que pour les personnages du jeu. Un personnage portant des vêtements rouge vif pourra donc afficher une ombre légèrement rougie sur les murs.

En complément, les développeurs ont intégré un système de virtual shadow maps, qui permet de créer des ombres très réalistes et très détaillées pour chaque objet.

Comment profiter de ces nouveautés ?

Pour continuer de garantir une grande compatibilité du jeu avec tout type d’appareil, notamment les smartphones, les nouveautés graphiques du chapitre 4 sont optionnelles.

Sur PC, il faudra utiliser le mode de rendu DirectX12 (nouveau mode par défaut), activer les options « Nanite Virtualized Geometry » et « Global Illumination » sur élevé ou ultra. Il faut également régler « Reflections » sur Lumen high. Pour activer ces options, Epic Games recommande au moins une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2080 ou une Radeon RX 5700.

Sur consoles PlayStation 5 ou Xbox Series S et X, il est aussi possible de profiter de ces paramètres. Il faut toutefois désactiver le mode 120 FPS dans les options du jeu.

Par ailleurs, le jeu n’est plus compatible avec Windows 7 et Windows 8. L’éditeur préfère concentrer son support sur Windows 10 et 11. Si votre PC est trop vieux pour faire tourner le jeu avec ces nouvelles options, Epic Games recommande d’utiliser le service de cloud gaming GeForce Now.

