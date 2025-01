Cet écran PC gaming 4K 144 Hz HP OMEN 27k soldé à -43 %, c’est l’offre à ne pas manquer chez Darty

Avoir un bon écran PC, c’est tout aussi important que d’avoir une bonne configuration, surtout dans le cas du gaming. C’est pourquoi cette offre à 399,99 euros pour le HP OMEN 27k chez Darty est intéressante.

Le HP OMEN 27k a tout pour plaire aux joueurs exigeants. C’est un écran PC de 27″ qui affiche de la 4K avec une fréquence de rafraîchissement max de 144 Hz, avec un temps de réponse quasi instantané et des technologies d’amélioration de l’image qui font que tous vos jeux, notamment les plus récents, seront plus beaux que jamais. Donc si vous avez quelques deniers de côté en cette période de Soldes, vous pouvez foncer sur le site de Darty pour commander votre écran flambant neuf avec 300 euros de réduction.

Ce qu’il faut savoir sur le HP OMEN 27k

C’est un écran plat 4K de 27 pouces à 144 Hz

Vous pouvez le faire pivoter à 90 degrés pour passer en mode portrait

Il a une connectique très variée pour brancher tous vos appareils

Si vous allez chez Darty pour profiter des Soldes, vous y retrouverez l’écran PC HP OMEN 27k pour 399,99 euros alors qu’il coûte d’habitude 699,99 euros.

L’écran qui réunit les meilleures conditions pour jouer

Le HP OMEN 27k est un écran PC avec une dalle IPS de 27 pouces, soit 68,6 cm de diagonale. Une taille classique pour un ordinateur, mais c’est la qualité de celui-ci qui fait la différence. Ici, vous avez donc un écran plat capable d’afficher de l’Ultra HD, soit 3840 x 2160 pixels (ce qu’on appelle communément de la 4K) avec une fréquence de rafraîchissement max de 144 Hz, au format 16:9.

Des chiffres qui vont parler aux gamers et aux professionnels à la recherche d’une qualité d’image supérieure, d’autant qu’il affiche 99% du spectre sRGB et 95% du DCI-P3. Il y a même des haut-parleurs intégrés, mais si vous avez des enceintes et un caisson de basses ou une barre de son à utiliser, vous aurez quand même une meilleure qualité.

Un écran imposant qui soigne la qualité de ses images

L’écran mesure 61,37 x 22,33 x 52,37 cm pour 19,14 kg. Prévoyez donc un bureau assez solide pour accueillir l’animal, qui prend un peu de place. Sachant qu’il est possible de le faire pivoter pour passer en mode portrait (une option très appréciée des développeurs qui peuvent afficher plus de lignes de code), prévoyez une bonne hauteur aussi.

L’écran est compatible AMD FreeSync Premium et prend aussi en charge le Nvidia G-Sync. Il y a un commutateur KVM pour utiliser le même combo écran/clavier/souris avec différents appareils. Et, comme on l’a dit, la connectique est généreuse avec un DP 1.4, un port HDMI 2.0, un autre 2.1, un port USB-C, deux ports USB-A, un port USB-B et une prise audio. Il ne reste plus qu’à vous installer devant et profiter.

Le HP OMEN 27k aurait toute sa place dans notre top 3 des meilleurs écrans PC gaming, que vous pouvez retrouver ici aux côtés d’autres modèles passés en revue récemment.

